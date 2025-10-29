Hugo Guerrero, superviviente zamorano de la DANA: "El miedo siempre va a estar ahí"

"El miedo siempre va a estar ahí, el respeto, ese trauma ya no lo va a quitar nadie", expresa Hugo Guerrero. Un año después de la tragedia, junto a su familia vive en Catarroja con la incertidumbre a que se repita pero también con la sensación de que algo se ha aprendido y que, por fortuna, no tienen que lamentar haber perdido a ningún familiar o amigo. "Dios mío, ¡qué suerte he tenido"! ¿No? Porque hay gente que ha perdido familiares, se ha quedado en la calle y nosotros pues, bueno... el coche y cosas materiales", valora.

Guerrero llevaba apenas unos dos meses viviendo en Catarroja cuando ocurrió la catástrofe. Había decidido trasladarse desde Zamora, donde recuerda que vivían "cómodamente". ¿El motivo de su mudanza? Estar más cerca de otros familiares y empezar una nueva vida con un trabajo que les daba mayor tranquilidad económica. "El día siguiente que pasó la DANA nos planteamos volver, es más, hablé con mi antigua empresa y me dijeron que las puertas estaban abiertas", revela. Sin embargo, tras pensarlo "más fríamente", optaron por quedarse, aunque lo de regresar siempre está presente. "Zamora es una ciudad que nos encanta, nos recibieron con los brazos abiertos y tenemos muy buenos amigos allí", confiesa.

Una opción que mantiene en su cabeza mientras diariamente se cruza con las secuelas de las inundaciones, demasiado visibles en muchos lugares del municipio. "Hay zonas en las que parece que la DANA fue ayer. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros que pudimos meter los coches en los garajes y tener ascensor, pero, mi madre, que vive a dos calles de mí, tiene el ascensor desde la semana pasada y vive en una quinta planta", cuenta.

Estado actual de algunas de las zonas del municipio valenciano en las que aún son visibles las consecuencias de las inundaciones / Cedida

En otras calles, "muchos garajes permanecen vallados todavía y hay casas que han tenido que derrumbar porque la estructura quedó afectada". Estampas con las que se topa mientras sigue sintiendo el miedo a que vuelva a suceder. "Hace un mes estuvimos una semana entera con mensaje todos los días del Ayuntamiento de Catarroja: alerta naranja, alerta roja, por favor no salgáis...", explica. Situación en las que todos los recuerdos se volvieron aún más nítidos.

"Una noche, a las tres de la mañana, tuvimos que salir mi hermano y yo con los coches para llevarlos hasta una colina porque parecía que iban a inundarse otra vez los garajes", relata. Y es que, a día de hoy, hay calles que "se inundan fácilmente" y hay "mucha gente que se asusta porque esa incertidumbre siempre va a estar ahí".

Lo que sí ha cambiado un año después es la información que reciben. "El que estén las alertas ayuda bastante a poder evitar otra catástrofe, al menos de pérdidas humanas, porque si nos hubieran avisado la vez pasada, seguro que muchísimas vidas se podrían haber salvado, muchísimas", lamenta.

En este punto, agradece que diariamente le bombardeen con mensajes de servicios que se están prestando y de ayudas para los afectados, así como notificaciones con información meteorológica. "Creo que están intentando hacer las cosas bien. La DANA de Valencia fue un antes y un después para poder evitar cualquier otra tragedia porque ahora hay planes de emergencia para que esto no ocurra, o por lo menos no se pierdan muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, están trabajando en cada calle y en cada rincón, lo que pasa es que la DANA dejó bastantes cosas dañadas", concluye.