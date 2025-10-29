Guarido da por zanjado el problema de los 6 centímetros del Puente de Piedra: "Se queda como está"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha anunciado que se va a emitir un decreto que dará por zanjada la polémica en torno a los seis centímetros de menos que tiene el pretil del Puente de Piedra en relación a lo que marca la normativa de seguridad. La solución para el consistorio es finalmente la de dejar el viaducto como está en base a las alegaciones del director de la obra.

Según las alegaciones del director de la obra, "aunque la altura del pretil no cumpla hipotéticamente la estrictamente proyectada en su cara interior, el pretil construido garantiza el uso normal y la seguridad de todos los usuarios". Argumento que Guarido ha recordado, "fue lo que le permitió abrir el puente al uso público", así como el hecho de que el director de la obra se haga responsable de la seguridad vial del puente.

La argumentación técnica hace alusión también a que con el objetivo de recobrar la estructura y fisonomía original del puente, se procedió a recuperar la rasante original de la calzada con el fin de disminuir la altura del pretil. Además, cuando se hace la pavimentación del puente había estructuras y tuberías por debajo del suelo que no se cambiaron lo que obligó a subir unos centímetros la calzada, es decir, que se dejó por fuera del pretil, una altura suficiente, mucho más de los 110 centímetros sino que eran 135 centímetros.

Zamora. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal Diego Bernardo. / Alba Prieto / LZA

Guarido ha recordado que la remodelación del Puente de Piedra es una obra que "todo el mundo reconoce que ha quedado bien", a pesar de estos problemas técnicos "de detalle". En este sentido, ha comentado que la Comisión de Patrimonio rechazo la opción del Ayuntamiento de Zamora de la posibilidad de recrecimiento del pretil con un taco de piedra de seis centímetros. Intervención desestimada "sin más explicación" que la de que "urbanísticamente no procedía".

No obstante, llegados a este punto, el regidor cree que "hay que ser razonables" y aunque la postura de los técnicos del ayuntamiento era la de intervenir para ganar los seis centímetros, se va a optar por aceptar las razones del director de obra que manifestó, desde un principio, que se trata de un elemento histórico "y que incluso con la anterior barandilla medía menos que ahora el pretil".