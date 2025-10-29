La gata que podría haber salido en "Los Aristogatos" busca hogar

Aunque esta pequeña gata y el protagonista de "Los Aristogatos" tienen algo en común, la realidad es que esta pequeña no está tan acostumbrada como Thomas O´Malley en andar por las calles.

Esterilizada y positivo en inmunodeficiencia esta minina busca hogar urgentemente.

Desde luego estas calles no son las de París, y aunque lo fueran ella no estaría preparada para la vida en la calle, ni la calle está hecha para ella: "Le habían puesto un refugio para que se cobijara, pero se lo destrozan o se lo quitan", escriben en el muro de Facebook.

Desde la red social buscan a alguien que pueda adoptarla urgentemente. Para ello este es el número de contacto: 608 99 11 99