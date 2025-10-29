Enrique Crespo Rubio, el zamorano detrás de la doble operación simultánea a 'El Cordobés' que ha sido doblemente premiada a nivel nacional

Zamora es conocida por muchos motivos, de mayor o menor renombre, por lo que no es extraño la premiación a profesionales zamoranos. Ese ha sido el caso del cirujano taurino Enrique Crespo Rubio, que recientemente ha sido galardonado con el máximo galardón del Premio Doctor Crespo Neches por su labor como sanitario en las plazas de toros de toda España. Este premio lo ha recibido junto al equipo que forma junto a otros tres profesionales de la medicina por su labor en la oscense Feria de la Albahaca de hace dos años, cuando realizaron una exitosa doble intervención al torero 'El Cordobés'.

La premiación ha tenido lugar este año en Santander, donde se ha celebrado el XLI Congreso Nacional de Cirugía Taurina. Los miembros del jurado han valorado que el trabajo realizado por el equipo que encabeza el zamorano Enrique Crespo Rubio durante la tarde del 12 de agosto de 2023 merecía el máximo reconocimiento en su entrega anual de premios. Aquella jornada, que formaba parte de la Feria de la Albahaca que se celebra en Huesca cada año durante las fiestas de San Lorenzo, 'El Cordobés' sufrió una aparatosa cogida por parte de uno de los toros que debía lidiar, obligando al equipo médico de la plaza a actuar con celeridad.

La plaza de toros de Huesca, que es la única a nivel mundial donde se pueden realizar operaciones con técnicas de microcirugía, se convirtió rápidamente en un recinto sanitario clave para que las heridas de 'El Cordobés' no causaran males mayores. Los galenos, ante la gravedad de la situación, decidieron intervenir por partida doble y de manera simultánea al torero para subsanar los problemas derivados de una cornada en la ingle derecha y la amputación prácticamente completa de uno de los dedos de su mano izquierda. A lo largo de los dos años que han transcurrido desde entonces, el equipo encabezado por Enrique Crespo Rubio ha realizado una comunicación que versa sobre aquella tarde.

De padre a hijo

Este informe, en el que se valoraba la actividad multidisciplinar en un coso taurino, ha sido galardonado con el máximo galardón del Premio Doctor Crespo Neches, que toma nombre precisamente del también zamorano Antonio Crespo Neches (padre de Enrique Crespo Rubio), conocido fuera de las fronteras provinciales por su labor durante varias décadas como cirujano taurino. El equipo formado por el doctor zamorano junto a Pedro Lalueza, José Ángel Velilla y Eduardo Rubio también consiguió el segundo galardón más importante del XLI Congreso Nacional de Cirugía Taurina (bajo el título de 'accesit') por otro documento en el que analizaban la importancia de contar con equipos médicos experimentados en las sueltas de vaquillas.