Donación de Sangre, el martes en el Colegio Trilema de Zamora

El Colegio Trilema Zamora se convertirá el próximo 4 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, en un punto de encuentro solidario con motivo de una donación de sangre abierta a toda la comunidad educativa y al barrio. La colecta tendrá lugar en el gimnasio del centro, frente al Conservatorio (C/Antonio Pertejo Seseña s/n) y contará con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y el AMPA del centro Trilema Zamora

La iniciativa tiene un componente muy especial: los propios alumnos del colegio son los organizadores de la campaña, dentro de un proyecto educativo que vincula la solidaridad y la ciudadanía activa con el aprendizaje curricular. En la etapa de Infantil y Primaria, los alumnos están trabajando el proyecto del cuerpo humano y es el contexto más idóneo para enmarcar esta campaña. Desde áreas como Matemáticas, Lengua, Biología o Ciencias naturales, los estudiantes trabajan conceptos relacionados con la donación de sangre, el aparato circulatorio, los grupos sanguíneos, el cuidado del cuerpo o los hábitos saludables, comprendiendo su valor desde una perspectiva científica, comunicativa y humana.

El proyecto implica a toda la comunidad educativa, desde Infantil y Primaria, pasando por la ESO, hasta el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que aporta una mirada profesional y humana sobre el cuidado a los demás. Esta participación conjunta refuerza la idea de que la solidaridad se enseña y se vive en cada etapa educativa, construyendo un aprendizaje transversal y real. Con el objetivo puesto en que los alumnos de hoy sean los donantes de mañana.

Como antesala al evento, el 28 de octubre, la Presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora ha visitado el colegio para llevar a cabo distintas iniciativas con todos los cursos desde los 3 años hasta los alumnos de CFGM para trasladar la importancia de donar sangre, sensibilizando al alumnado sobre el poder de un gesto que literalmente salva vidas.

Bajo el lema "La solidaridad late en cada gesto que da vida", el colegio invita a familias, vecinos y toda la comunidad zamorana a participar en esta colecta tan significativa. La jornada pretende no solo obtener donaciones, sino también fomentar una cultura de empatía y compromiso social desde la escuela, demostrando que la educación puede ser motor de cambio en la sociedad.

Los requisitos para donar son simples: tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, acudir con el DNI o equivalente y no hacerlo en ayunas. Cada donación es un acto de generosidad que puede salvar hasta tres vidas, y supone un mensaje poderoso para los niños y jóvenes: la solidaridad se aprende con el ejemplo.

Esta actividad es un reflejo del espíritu del Colegio Trilema Zamora, un centro que promueve una educación integral, emocional y comprometida, donde la escuela se abre al barrio y la sociedad se une por un mismo fin: dar vida y construir comunidad.