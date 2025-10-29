Diez zamoranas víctimas de violencia de género viven bajo el sobresalto de la "pulsera"

Diez zamoranas víctimas de violencia de género en toda la provincia viven en riesgo extremo de ser asesinadas por sus exparejas tras haberles denunciado, quienes tienen colocada la "pulsera", el dispositivo GPS que les mantiene las 24 horas de los 365 días del año bajo vigilancia policial para impedir que se aproximen a estas mujeres a las que han sometido a maltrato, según los datos facilitados por el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, tras convocar el minuto de silencio para condenar el último asesinato machista, el de Ainoa, la joven de 19 años de Murcia que eleva a 33 el número de crímenes machistas perpetrados por sus parajes o exparejas, como en este caso, desde enero en España y 1.328 mujeres muertas desde que se comenzaron a registrar estos casos en 2013.

Policía Nacional y Guardia Civil tienen 301 casos en investigación de violencia de género, valorados con el sistema VioGén, en los que cinco de esas mujeres están en riesgo alto de sufrir agresiones físicas de sus exparejas, mientras que en este mes octubre se han abierto investigaciones sobre 24 casos de maltrato y se ha detenido a 19 maltratadores, tres de ellos en la última semana, dos por quebrantar la orden de alejamiento de la víctima.

Los datos anuales apuntan a un descenso de asesinatos ejecutados por maltratadores para poner fin a la vida de sus compañeras sentimentales, casos que en 2017 se elevaron a casi 60, ha agregado Ángel Blanco García durante el acto celebrado en la plaza de la Constitución en cumplimiento del protocolo del Ministerio de Igualdad para visibilizar la peor cara del terrorismo machista que también ha dejado 65 asesinatos de hijos e hijas por parte de sus padres desde 2023, la violencia vicaria para torturar a las madres.

Blanco García pidió, una vez más, colaboración ciudadana para denunciar, de las familias de las mujeres violentadas por sus parejas o exparejas y a su entorno social que pueden acudir al número de teléfono 016, llamada gratuita y que, si se borra, no queda reflejada en la factura del teléfono; al 091 de la Policía Nacional; al 062, de la Guardia Civil; a la Policía Municipal y al 112 o usar la aplicación gratuita Alertcops que alerta a la Comandancia de Zamora y la Comisaría de la capital y sitúa el lugar en el que se produce la emergencia.