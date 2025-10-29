Debate en Zamora por la retirada de vegetación en la muralla: "Perjudica notablemente la piedra"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anunciaba recientemente la continuación de los trabajos de limpieza de la muralla de Zamora. Una vez ejecutado el tramo de la Avenida de la Feria y el avance a buen ritmo del arco de Doña Urraca, la empresa ya ha pedido el permiso para acometer la ronda del Degolladero, junto al Centro de Salud Puerta Nueva.

Según Guarido, en esta ubicación existen tramos en los que la vegetación no solo oculta la muralla, sino que "perjudica notablemente la piedra". A este respecto, ha deslizado una crítica a "los llamados 'ecologistas' (y que no lo son)", que se muestran contrarios a despejar la vegetación de la muralla. "Craso error, ya que la piedra debe quedar completamente limpia y restaurada", ha explicado el alcalde.

En el aparto de comentarios de su anuncio en Facebook ha recibido respuestas a favor de los trabajos de limpieza. Algunos opinan que "queda muchísimo mejor sin vegetación. Lo que se tiene que ver es la piedra, limpia y restaurada", como afirma una mujer. Otra zamorana se fija en los responsables de patrimonio en Galicia, que "multan a los ayuntamientos que no atacan las hierbas que crecen en las murallas porque las destrozan", afirma.

Aunque también hay opiniones contrarias, por parte de quienes entienden que la vegetación y la piedra pueden convivir. Un usuario de Facebook argumenta: "La vegetación y la piedra no son contrarios. Al revés. La hiedra proporciona refugio y a mi modo de ver da encanto a la muralla. Y el arbolado maduro da sombra, cobijo para la fauna, absorción de CO2, proporción de oxígeno, retención de humedad y regulación de temperatura, etc. No entiendo porque en todos los lugares se tiende a separar patrimonio cultural y natural, justo en el momento que más necesitamos espacios verdes y naturales en las ciudades".