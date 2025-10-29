El crítico José Ignacio García ahonda en autores “esenciales” en la Biblioteca Pública de Zamora

El escritor y crítico literario José Ignacio García, presenta el jueves, día 30 de octubre, en la Biblioteca Pública de Zamora el ciclo literario “Esenciales” con el que se pretende ofrecer a los lectores de la comunidad un perfil de nueve escritores de Castilla y León -uno por cada provincia- cuyo trabajo narrativo y poético les hace ‘esenciales’.

García ha iniciado con esta nueva iniciativa, impulsada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Zamora, llevará por todas las provincias de la comunidad compartiendo con el público sus conocimientos sobre la literatura autóctona y sus protagonistas imprescindibles de la actualidad.

Nómina

La nómina de escritores en los que se fija José Ignacio García está compuesta por los siguientes nombres: el burgalés Jesús Carazo, el segoviano Ignacio Sanz, el leonés Gregorio Fernández Castañón, el vallisoletano Luis Marigómez, la vallisoletana Yolanda Izard, el zamorano Luis García Jambrina, el salmantino Ramón García Mateos, la zamorana Victoria Pelayo Rapado y el palentino Gonzalo Calcedo.

La dilatada y reconocida trayectoria, la madurez narrativa demostrada y el bagaje aportado a la etnografía y la cultura de la comunidad son los argumentos que, en opinión de García, convierte a los nombres de esta selección en autores ‘esenciales’, independientemente de los premios obtenidos en sus respectivas trayectorias y del sello editorial en el que publiquen su trabajo.

García, que cuenta con una extensa visión panorámica de la narrativa que define la literatura de Castilla y León, fija su atención en esta nueva iniciativa en nueve escritores que, pese a su edad, se mantienen en perfecta forma y “tienen aún muchas historias brillantes que contar”, en opinión de este especialista, critico, editor, antólogo, gestor cultural, jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León y escritor en ejercicio.

"Esenciales" se centra en subrayar el trabajo de una selección de nombres que, lejos de quedarse en tierra de nadie, habitan la tierra de todos los lectores que se precien y sus palabras destilan esencia pura de literatura de calidad, más allá de que hayan sido reconocidas, o no, con premios de aquilatada relevancia y su obra goce, o no, del favor de los grandes sellos editoriales. La conferencia se centra en la vida y la obra narrativa de nueve autores nacidos entre 1944 y 1961; algunos han focalizado su prolífica creatividad en el ámbito de la novela, otros combinan prosa y versos (o incluso ensayo y teatro), y un par de ellos se dedican en exclusiva al relato.