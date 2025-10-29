CCOO urge un plan de acción y una discriminación positiva de la provincia ante la carencia de industrias

Comisiones Obreras reclama la puesta en marcha de “un plan de acción” ante el abandono industrial que sufre la provincia de Zamora con motivo de una jornada de trabajo, análisis y exposición de la situación industrial en Zamora desarrollada el miércoles en el salón de actos de la Alhóndiga.

El secretario general de CCOO Industria de Castilla y León Miguel Ángel Brezmes abogó porque “Zamora tiene que ser discriminada positivamente”.

Marcha

Desde su punto de vista la provincia “puede albergar proyectos que se están marchando a otras zonas de la comunidad, o fuera de la comunidad, que bienvenidos sean, pero siempre hay que favorecer al más débil”.

También apuntó que “hay una industria que se quiere situar en Fuentesaúco, con la creación de al menos 400 puestos de trabajo en el medio rural y por diferentes temas burocráticos o administrativos, ese proyecto que está en el aire”

Agroalimentaria

En cuanto a las industrias que podrían asentarse citó “la industria agroalimentaria” resulta “una potencialidad, tiene materia prima, tiene gente que sabe manejar y transformar esa materia prima” y también denunció que hay Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, Perte, que “pueden venir a Zamora, pero no están viniendo”.

Elevada cifra de autónomos

Por su parte, el secretario general de CCOO de Zamora, Jesús Carretero, señaló que en Zamora “tenemos una tasa superior al 10% de desempleo, la medida de Castilla y León está en torno al 8,3%,” y “los afiliados a la Seguridad social, son 62.500 afiliados, entre los que hay más de 15.000 que son autónomos”. También añadió que “es la provincia con las más bajas de todo Castilla y León, fruto de los salarios bajos, con lo cual el panorama que tenemos es francamente malo”.

Además, el responsable de CCOO Industria de Zamora, Javier Yagüe, enfatizó que existe “una falta de relevo generacional en muchas empresas, muchas no encuentran trabajadores” y añadió que frente a la precariedad laboral “hay que llevar a cabo la defensa de los derechos de la clase trabajadora y a luchar por unos salarios justos”.