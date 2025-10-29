La cafetería del Hospital Virgen de la Concha cerrará el 1 y 2 de noviembre

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se comunica que los días 1 y 2 de noviembre no habrá servicio de cafetería en el Hospital Virgen de la Conchadebido al inicio del nuevo contrato de gestión de las cafeterías y el servicio de vending en los centros hospitalarios de la capital.

Máquinas

Durante este periodo, los usuarios y el personal podrán utilizar las máquinas de vending instaladas, tanto en las ubicaciones actuales, como en otros puntos nuevos, la recepción en la entrada principal, las plantas 3.ª, 4.ª y 5.ª del edificio 1, así como en la zona del muelle de descarga en la planta -1, precisan desde la Junta de Castilla y León.

Nuevo servicio

A partir del lunes 3 de noviembre, se reabrirá el servicio de cafetería en el local destinado a la cafetería de personal del hospital, que también estará disponible para el público general mientras duren las obras de adecuación de la cafetería de la entrada principal.

Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora se ruega disculpen las molestias que esta situación pueda ocasionar.