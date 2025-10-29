La cafetería del Hospital Virgen de la Concha cerrará el 1 y 2 de noviembre
Estas jornadas podrán utilizarse las máquinas de vending situadas en distintas plantas del recinto sanitario
Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se comunica que los días 1 y 2 de noviembre no habrá servicio de cafetería en el Hospital Virgen de la Conchadebido al inicio del nuevo contrato de gestión de las cafeterías y el servicio de vending en los centros hospitalarios de la capital.
Máquinas
Durante este periodo, los usuarios y el personal podrán utilizar las máquinas de vending instaladas, tanto en las ubicaciones actuales, como en otros puntos nuevos, la recepción en la entrada principal, las plantas 3.ª, 4.ª y 5.ª del edificio 1, así como en la zona del muelle de descarga en la planta -1, precisan desde la Junta de Castilla y León.
Nuevo servicio
A partir del lunes 3 de noviembre, se reabrirá el servicio de cafetería en el local destinado a la cafetería de personal del hospital, que también estará disponible para el público general mientras duren las obras de adecuación de la cafetería de la entrada principal.
Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora se ruega disculpen las molestias que esta situación pueda ocasionar.
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora