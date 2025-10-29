Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones

Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora acaban de rescatar a un varón de las azudas de las aceñas de Los Pisones, al parecer, tras precipitarse al agua. La intervención se ha realizado tras recibir una llamada de un vecino a las 14.00 horas para advertir de que había un cuerpo flotando en las viejas construcciones harineras.

El suceso puso en alerta a los efectivos del Parque de Bomberos de la capital que se desplazaron con las dotaciones necesarias para el rescate inmediato, que se inició a las 14.10 horas y apenas duró diez minutos, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. La identificación del cadáver se ha realizado ya y se está a la espera de que acudan el juez y la forense para certificar la muerte y practicar la autopsia para descartar, definitivamente, que se trate de un homcidio.