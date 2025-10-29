Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

sucesos en Zamora

Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora se encuentran ya en el lugar del suceso para rescatar el cuerpo, hasta donde se han desplazado patrullas de la Policía Municipal y Nacional

Lugar en el que ha aparecido un cadáver en el río Duero en Zamora.

Lugar en el que ha aparecido un cadáver en el río Duero en Zamora. / Susana Arizaga

Susana Arizaga

Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora acaban de rescatar a un varón de las azudas de las aceñas de Los Pisones, al parecer, tras precipitarse al agua. La intervención se ha realizado tras recibir una llamada de un vecino a las 14.00 horas para advertir de que había un cuerpo flotando en las viejas construcciones harineras.

El suceso puso en alerta a los efectivos del Parque de Bomberos de la capital que se desplazaron con las dotaciones necesarias para el rescate inmediato, que se inició a las 14.10 horas y apenas duró diez minutos, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. La identificación del cadáver se ha realizado ya y se está a la espera de que acudan el juez y la forense para certificar la muerte y practicar la autopsia para descartar, definitivamente, que se trate de un homcidio.

