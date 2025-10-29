sucesos en Zamora
Aparece un cadáver flotando en el río Duero, a altura de las aceñas de Los Pisones
Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora se encuentran ya en el lugar del suceso para rescatar el cuerpo, hasta donde se han desplazado patrullas de la Policía Municipal y Nacional
Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora acaban de rescatar a un varón de las azudas de las aceñas de Los Pisones, al parecer, tras precipitarse al agua. La intervención se ha realizado tras recibir una llamada de un vecino a las 14.00 horas para advertir de que había un cuerpo flotando en las viejas construcciones harineras.
El suceso puso en alerta a los efectivos del Parque de Bomberos de la capital que se desplazaron con las dotaciones necesarias para el rescate inmediato, que se inició a las 14.10 horas y apenas duró diez minutos, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. La identificación del cadáver se ha realizado ya y se está a la espera de que acudan el juez y la forense para certificar la muerte y practicar la autopsia para descartar, definitivamente, que se trate de un homcidio.
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora