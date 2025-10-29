Acuerdo político para levantar 250 nuevas viviendas sociales en Zamora

El consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones visitó la parcela municipal de Casa Mohína (entre Cardenal Cisneros y La Villarina, casi enfrente de los Jardines del Rey) junto al alcalde de Zamora, Francisco Guarido, con el que acordó empezar el proceso para construir en torno a 250 viviendas sociales en unos terrenos procedentes de la promoción fracasada de Proinsa que están ya urbanizados y listos para construir.

Terrenos de la fracasada promoción de Proinsa que servirán para construir viviendas sociales. / J.N. / LZA

El Ayuntamiento cederá la parcela a la Junta que será la encargada de levantar las viviendas sociales que en principio podrían ser pisos para venta a precios económicos, aunque de momento lo que hay es un acuerdo político a falta de desarrollo.

Suárez Quiñones y el alcalde habían estado minutos antes de visita en otra promoción de viviendas, las 42 de Vista Alegre (calle Burgos 12) diseñadas como pisos colaborativos para jóvenes y que construye Somacyl con 5,5 millones de inversión.

El edificio, se levanta en una parcela cedida por el Ayuntamiento , con planta baja y tres plantas superiores. En la planta baja se ubicarán siete viviendas, los tres portales de acceso, cuartos de instalaciones y zonas comunes coliving. En las plantas superiores se proyectan doce viviendas por planta, a excepción de la última, que contará con once.

El conjunto dispondrá de 45 plazas de aparcamiento exteriores.

Viviendas colaborativas en la calle Burgos, de Vista Alegre. / J.N. / LZA

Cada vivienda, con una superficie útil de 60 metros cuadrados, incluirá salón-cocina equipada, dos dormitorios, dos baños y terraza.

El edificio, construido para que funcione como bajo consumo energético, estará listo en junio. A partir de ahí se tendrán que arreglar los papeles burocráticos, abrir una lista de personas interesadas y en caso de que haya más peticiones que pisos, hacer un sorteo ante notario. Se estima que serán alquileres de en torno a 400 euros mensuales, aunque no hay una cifra aún establecida.

Promociones

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio desarrolla en la provincia de Zamora un ambicioso programa de vivienda pública, que incluye más de 123 viviendas entre proyectos de alquiler y venta bonificada para jóvenes.

Son 72 en régimen de alquiler: 42 viviendas colaborativas en Zamora (en ejecución); 16 viviendas en Zamora (entregadas) y 14 viviendas en Puebla de Sanabria (entregadas).

Autoridades y técnicos, durante la visita. / J.N. / LZA

Hay otras 51 viviendas en régimen de venta bonificada: 15 en Santa Cristina de la Polvorosa (entregadas) y 36 viviendas en Benavente (proyecto en próxima licitación).

Además, está en estudio y actuaciones preliminares otras promociones de no menos de 250 viviendas tanto en venta, con descuento del 20 % para jóvenes de menos de 36 años, como de alquiler en distintos emplazamientos: Alcañices, Castrogonzalo, Manganeses de la Polvorosa, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Trabazos y Villalpando.

Monte la Reina

La Junta trabaja especialmente con los alcaldes de Toro y Zamora para nuevas promociones de vivienda a fin de preparar el recurso residencial en atención al desarrollo poblacional que va a tener el cuartel militar de Monte la Reina, en Toro, que ocasionará importante demanda de vivienda.

El consejero aprovechó la visita para anunciar que hoy mismo se licitarán dos obras de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, una en Manganeses de la Polvorosa y otra en El Pego, con un importe de licitación de 810.832 euros, que forman parte de las 22 depuradoras que se construyen en Zamora con 22 millones.