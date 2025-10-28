Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, territorio de viviendas sociales para jóvenes: te contamos dónde y cuántas

Ayuntamiento y Junta reactivan una nueva promoción de 200 viviendas sociales en la parcela de Cardenal Cisneros de Proinsa

Suárez Quiñones visita las obras de las 42 viviendas de promoción pública en Vista Alegre (Zamora)

Suárez Quiñones visita las obras de las 42 viviendas de promoción pública en Vista Alegre (Zamora)

C. G.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han visitado este jueves las obras de las 42 viviendas de promoción pública que se construyen en la calle Burgos de Vista Alegre. Se trata de un edificio con pisos para jóvenes en la modalidad de coliving, lo que significa que, además del espacio privado de las viviendas, hay determinadas zonas de servicios comunes tanto para estancia como para lavandería y otras necesidades.

Las viviendas tiene que estar acabadas en junio pero harán falta los trámites legales antes de su adjudicación a los jóvenes seleccionados a través de una lista que se abrirá para quienes cumplan los baremos.

Noticias relacionadas y más

El consejero ha visitado también la parcela con las viviendas de Proinsa.

El consejero ha visitado también la parcela con las viviendas de Proinsa. / C. G.

Por otra parte, alcalde y consejero se han comprometido a desarrollar la promoción de viviendas de provincia situada al final de Cardenal Cisneros para "recuperar la promoción abandonada que está ahora mismo en fase de parcelas y donde se podrían construir las 200 viviendas de Proinsa", han planteado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents