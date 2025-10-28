Zamora, territorio de viviendas sociales para jóvenes: te contamos dónde y cuántas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, acompañado del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, han visitado este jueves las obras de las 42 viviendas de promoción pública que se construyen en la calle Burgos de Vista Alegre. Se trata de un edificio con pisos para jóvenes en la modalidad de coliving, lo que significa que, además del espacio privado de las viviendas, hay determinadas zonas de servicios comunes tanto para estancia como para lavandería y otras necesidades.

Las viviendas tiene que estar acabadas en junio pero harán falta los trámites legales antes de su adjudicación a los jóvenes seleccionados a través de una lista que se abrirá para quienes cumplan los baremos.

El consejero ha visitado también la parcela con las viviendas de Proinsa. / C. G.

Por otra parte, alcalde y consejero se han comprometido a desarrollar la promoción de viviendas de provincia situada al final de Cardenal Cisneros para "recuperar la promoción abandonada que está ahora mismo en fase de parcelas y donde se podrían construir las 200 viviendas de Proinsa", han planteado.