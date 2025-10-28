Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora supera los 6.000 abonos multiviaje de tren en el primer semestre

La conexión con la capital de España es la que más viajeros recurrentes registra con 5.037, seguida de lejos por la línea que une Zamora con Orense

Viajeros en la estación de tren de Zamora meses atrás. | ARCHIVO

Natalia Sánchez

En el primer semestre del año se alcanzaron en Zamora 6.019 abonos multiviaje para viajeros recurrentes de Media Distancia Alta Velocidad (Avant), que cuentan con un 25% de bonificación por parte de la Junta de Castilla y León.

Por líneas, la conexión Madrid-Zamora supone el trayecto con mayor número de usuarios con un total de 5.037 abonos, seguido de Orense-Zamora con 409, mientras que a la cola se encuentra el enlace de Medina del Campo-Zamora con solo 27 viajeros.

En un desglose por meses, el más fuerte correspondió a enero, cuando el servicio que conecta Zamora con la capital de España alcanzó los 1.110 abonos, mientras que a Medina hay meses que solo registra dos.

En cuanto a los datos regionales, en el primer semestre se han alcanzado 76.907 abonos multiviaje para viajeros recurrentes, siendo el trayecto con mayor número de usuarios es el Madrid-Valladolid con un total de 39.826.

La Junta y Renfe firmaron el lunes una nueva modificación del convenio de colaboración para bonificar los abonos ferroviarios de media distancia de alta velocidad en la región. Con la octava modificación del acuerdo se incrementa la anualidad de 2025 en 1,95 millones de euros hasta alcanzar un total de 6,49 millones, según explican desde la administración regional.

Con esta ampliación, la inversión acumulada desde la firma del convenio, en diciembre de 2022, asciende a 21,7 millones de euros.

Desde su puesta en marcha, el acuerdo ha incluido un total de 23 líneas Avant bonificadas, abarcando trayectos clave como Valladolid-Madrid, León-Valladolid o Zamora-Orense, entre otros.

