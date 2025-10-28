Zamora gastará un millón al año para mantener las calles en buen estado

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado la adjudicación del contrato para el mantenimiento del pavimento en Zamora a la empresa Alvac por una cuantía de dos millones de euros. El plazo de ejecución previsto para este contrato es de 24 meses.

Igualmente, se ha dado luz verde al expediente para la contratación del proyecto para la reparación del paso inferior de la avenida de Portugal a la altura de la calle Puerta Nueva, con un presupuesto de licitación inicial de 816.781 euros. Una vez publicado el perfil en la plataforma de Contratos del Sector Público los interesados en presentar proposiciones dispondrán de un plazo de 26 días naturales.

Otro de los puntos a los que se ha dado el visto bueno en la Junta de Gobierno ha sido el poner en marcha el expediente de contratación de suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y equipamiento para la nueva sede de la Policía Local de Zamora, que saldrá a licitación por un presupuesto total de 212.707 euros. Los interesados tienen un plazo de 15 días naturales para la presentación de propuestas una vez se haya publicado en la plataforma de Contratos del Sector Público.

Bonos de comercio solidario

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la subvención a favor de Azeco para el desarrollo de la segunda fase del programa de bonos de comercio solidario, que cuenta con una subvención de 165.000 euros.

También se ha autorizado la redacción del proyecto para la adaptación peatonal de las riberas del Duero a su paso de Zamora para la sustitución de pavimento en la acera de la carretera de Zamora-Carrascal, avenida del Nazareno de San Frontis calle Entrepuentes, ampliando el proyecto inicialmente aprobado por un importe que no podrá superar el 15% del precio primitivo del contrato.

Por último, se ha modificado el contrato para la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales La Aldehuela, Pablo Montesinos y Bosque de Valorio con un coste adicional de 14.868 euros para la incorporación de un Técnico Superior en Educación Infantil para la prestación de funciones de apoyo en el aula de 2-3 años.