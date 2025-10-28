Zamora celebra el domingo una nueva edición de Deporte en Familia

La Junta de Castilla y León celebra este domingo, 2 de noviembre, la tercera edición de la iniciativa Deporte en Familia en el Recinto Ferial de Ifeza de 10:00 a 14:00 horas. La actividad pretende fomentar la conciliación de todas las personas involucradas en los programas de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León.

El evento se articulará en once áreas temáticas distribuidas por el recinto, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, que combinan juego, actividad física, educación para la salud e inclusión, garantizando la atención de personal titulado. En el acceso se habilitará la recepción de participantes como punto de información, registro y atención a dudas. Todas las áreas contarán con monitores titulados encargados de organizar y supervisar las actividades para garantizar una experiencia segura, educativa y divertida.

La zona de Ludoteca’ ofrecerá actividades dirigidas para la infancia como globoflexia y magia junior, manualidades pyssla y pintacaras, con contenidos diseñados para el disfrute y el desarrollo creativo de los más pequeños. El área de Hinchables contará con juegos diferenciados por edades, incluyendo porterías gigantes para ensayar filigranas y canastas que permitirán practicar saltos y mates con seguridad.

El área de fomento de la actividad física y una alimentación saludable reunirá a profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Nutrición para divulgar los beneficios del ejercicio regular y de una dieta equilibrada, con dinámicas prácticas para identificar productos más saludables. Como novedad, se incorporarán circuitos físicos para realizar en equipo entre madres, padres, hijas e hijos, con el reto de mejorar tiempos de ejecución de forma cooperativa.

En el espacio de E-sports se instalarán pantallas de gran formato y consolas de última generación para disfrutar de videojuegos en un entorno familiar, promoviendo un uso responsable y lúdico de la tecnología. La zona escenario y DJs animará la jornada con música integrada en la programación para mantener un ambiente festivo y participativo.

Deportes

El área de multideporte acercará modalidades tradicionales y adaptadas, con pistas de Fútbol-Voleibol (formato 4x4 o 2x2), Basket 3x3, Mini Voleibol y Fútbol Sala 2x2, fomentando la participación intergeneracional y el aprendizaje activo de reglas. En el exterior, la Gran Gymkana propondrá pruebas de cooperación entre adultos y menores, orientadas a reforzar vínculos familiares a través del juego. La oferta se completa con Láser Combat que permitirá disfrutar en equipos de una actividad segura y apta para todas las edades.

Asimismo, se contará con juegos inclusivos, que incorporan futsal adaptado con porterías de diferentes dimensiones y balones sonoros, circuito de boccia, bádminton sentado, voleibol adaptado y tenis de mesa en silla de ruedas, asegurando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en la práctica.

La Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la práctica deportiva como eje de bienestar, convivencia e igualdad de oportunidades, impulsando iniciativas que facilitan la conciliación familiar y la participación intergeneracional en entornos seguros e inclusivos.