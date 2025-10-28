"Usen el sentido común, sean objetivos y responsables en su veredicto", el consejo de la magistrada al jurado del crimen del Tera

"Como jueces que son, deben realizar la deliberación con independencia", sin dejarse influir en el proceso de deliberación, instó ayer al jurado popular la magistrada de la Audiencia de Zamora que ha presidido el juicio por el asesinato del ciudadano luso Jaime G. que apareció ahogado en el río Tera, en Sanabria, aque comenzó el 20 de octubre. La indicación de la jueza Ana Isabel Morata Escalona estuvo seguida de su petición de "sentido común y objetividad" al valorar cada una de las cuestiones que se plantean en el objeto del veredicto.

Esa conclusión debe estar basada en la "responsabilidad" de cada una de las nueve personas que conforman el tribunal y que tienen en sus manos la declaración de inocencia o culpabilidad de Ana Cristina P.A.S., de su expareja paraja Antonio C.G.C., alias "Marineiro", y de su compañero Francisco A.G.C., "El Chico", una decisión que no podrá modificar o enmendar la sentencia que dicte la jueza Morata Escalona, quien fijará las penas de prisión o la absolución, según decida el jurado.

Más de tres horas tardaron en consensuar la Fiscalía de Zamora, el abogado de la acusación y las defensas el cuestionario que el jurado popular de la Audiencia deberá contestar por unanimidad o mayoría de siete votos contra cinco para determinar si la mujer y los dos hombres imputados son culpables o inocentes del crimen.

Esas preguntas que constituyen el objeto del veredicto, en el que la magistrada que preside el jurado, Morata Escalona, incluyó "las agravantes de alevosía, premeditación y de vulnerabilidad" de Jaime G. por su edad, de 70 años y porque le habrían sedado, para determinar si cometieron un asesinato, explicó ayer la fiscala que ha ejercido la acusación pública, Belén Fernández Vizán, quien exige la aplicación de esas circunstancias agravantes.

La magistrada Ana Isabel Morata da indicaciones al jurado. / ALBA PRIETO

El tribunal popular, incomunidado desde que ayer se celebró la última parte del juicio, deberá decidir si Ana Cristina P.A.S. y su expareja "Marinerio", fueron los autores intelectuales del asesinato y los que lo ejecutaron de común acuerdo. Los dos están en prisión provisional desde julio de 2023, cuando se logró probó que las huellas halladas en la escena del crimen eran de estas dos personas nacidas en Portugal y residentes en Chaves, quienes se enfrentan a 25 años de prisión cada uno a petición de la Fiscalía.

El tercer procesado, Francisco A.G.C., "El Chico", y actual compañero de Ana Cristina, que también está en prisión, podría ser condenado a 14 años de cárcel, acusado de ser cómplice del crimen por la Fiscalía, la persona que sirvió de coartada a la mujer, para que pudiera justificar que del 23 al 27 de diciembre de 2019 estaba cuidándole en el hospital de Chaves y, por tanto, no pudo desplazarse a Sanabria para cometer el asesinato.

Los 42.500 euros desaparecidos

La representante de la Fiscalía rehusaba ayer valorar si ha logrado convencer al jurado con sus tesis y las pruebas expuestas a lo largo de los cinco días de juicio de que Jaime G. fue arrojado al río inconsciente, embriagado y drogado, "las valoraciones las dejaremos para después de conocer el veredicto" de culpabilidad o inocencia.

Fernández Vizán ensalzó el "trabajo excelente" desempeñado por la policía judicial de la Guardia Civil, "lo habéis visto en las sesiones del juicio", para precisar que el jurado tendrá que valorar "cómo apareció el cadáver", metido en una bolsa de basura negra con dos sacos de cal en las piernas y los pies, y con la cabeza enrollada en cinta americana, con los ojos y la boca cubiertos con ese material de precintar; "las huellas de Ana Cristina y de Marineiro en la parte adhesiva" y el contenido de las conversaciones telefónicas, además de la desaparición de más de 42.500 euros de la cuenta del Jaime G., en la que recibía su pensión de Reino Unido, 600 euros, y la de Portugal, 200 euros, de la que fue cotitular "Marineiro" durante unos meses y Ana Cristina al poco de fallecer Jaime.

La edad de la víctima y la prisión permanente

El abogado de la hija del asesinado logró incluir en el objeto del veredicto que el jurado valorara si los imputados "se prevalieron de la edad de la víctima, de 70 años, al que le proporcionaron somníferos, para cometer el crimen", agravante que conlleva la condena a prisión permanente revisable. Esta es la pena que exige el abogado Miguel Ángel Martín Anero, quien a lo largo del interrogatorio de los testigos hizo especial énfasis en el trato vejatorio y agresivo que la procesada Ana Cristina P.A.S. daba a los hombres a los que alquilaba habitaciones de su casa. Fue el caso de Jaime G., quien pagaba 600 euros por la habitación, llegó a afirmar el letrado: "Cobraba a cada arrendatario según sus ingresos".

El letrado zamorano agregaba esa circunstancia agravante de la edad de la víctima a la de alevosía que implica que los asesinos "se aseguran de la indefensión de la víctima para cometer el delito", además de la premeditación que implica "la planificación del crimen antes de cometerlo". El letrado reiteró que los acusados recorrieron más de cien kilómetros desde Chaves a Galende para arrojar el cadáver al río y que Ana Cristina P.A.S. "ya habría matado a otro hombre, llamado Paulino, y tirado al embalse luso de Pitoes, según ella misma apuntó a una testigo" y quedó grabado en las escuchas telefónicas.