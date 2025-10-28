El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de octubre

Zamora entra de lleno en el otoño con una más que notoria bajada de temperaturas acompañada de chubascos que amenazan todas las jornadas de la semana.

Este 28 de octubre de 2025 Zamora ha despertado despejado durante las primeras horas de la mañana pero con pocos grados, apenas 4, lo que ha obligado a los zamoranos a abrigarse casi, casi de invierno para desplazarse a colegios y trabajos. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente más templado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un cambio en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean ligeras.

La humedad y el viento

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que la humedad aumente a lo largo de la jornada, alcanzando niveles del 94% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas que rondarán entre los 13 y 21 grados, podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de entre 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 18:23 horas, marcando el final de un día que comenzará con cielos despejados pero que se transformará en un ambiente más inestable y húmedo.

En resumen, hoy en Zamora se experimentará un tiempo cambiante, comenzando con un día soleado y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde.