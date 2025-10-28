El Tenorio "de los ojos" se sube al escenario del Principal de Zamora

"El Don Juan de los ojos". Así describe Verónica Calvo, quien lleva encarnando a Doña Inés quince años, a Fernando Mercé, el actor que se pondrá en la piel del inmortal personaje creado por José Zorrilla. Unos ojos que "transmiten tantísimo" y que la actriz está convencida que encandilarán al público del Principal. La interpretación de Mercé es una de las novedades de la obra dirigida por Indalecio Álvarez Campano.

Montaje en el que las sorpresas llegarán con los efectos especiales y la luz que dibuja emociones, crea atmósferas y hace visible lo invisible. "El texto es el mismo, pero siempre tratamos de innovar y que el público se sienta a gusto y salga satisfecho de ver una obra de dos horas cinco con un descansito de quince minutos", declara el director.

El clásico se pondrá en escena en el Teatro Principal de Zamora los días 29, 30 y 31 de octubre a las 20.30 horas. Una oportunidad "de reencontrarnos un año más con los amigos de la Tijera Teatro y seguir comprobando cómo el Don Juan Tenorio sigue manteniendo un alto nivel de calidad", destaca el concejal del ayuntamiento de Zamora, David Gago.

"Don Juan Tenorio ya no sólo es una obra, es una cita que el público espera cada otoño, una tradición que forma parte del alma de esta ciudad. Y para nosotros, para La Tijera Teatro, nunca, nunca se repite", manifiesta el director. Representación que "cada año se transforma porque aunque el texto sea el mismo el Tenorio nunca lo es. No son las miradas las mismas. Cambian las voces, cambian la ciudad, cambia también el público que lo siente y ese es el misterio del teatro, que lo que se repite se transforma", clama.

Presentación de "Don Juan Tenorio" / Alba Prieto / LZA

Un Tenorio que "nace del trabajo, del talento y de la ilusión de un reparto extraordinario" de actores zamoranos y de otros intérpretes que se unen a este proyecto de toda España. En este caso, el gallego Fernando Mercé. "Este año me ha tocado el regalo de ser el don Juan de la producción de 2025. Para mí Zamora, desde hace ya un tiempo, es casa y siempre es un gusto venir. La verdad es que es una ocasión muy especial", declara el actor.

Satisfacción que comparte Calvo que será su decimosexta vez haciendo el papel de Doña Inés. "Don Juan Tenorio forma parte de Zamora como La Tijera forma parte de Zamora y yo formo parte de la tijera. Es una alegría volver con este montaje", expone.

Un evento que se repite año tras año en torno a la festividad de Los Santos que convierte "el hecho de asistir al teatro en una tradición", tal y como destaca Eva Santos, directora del Teatro Principal. Una importante ocasión también para acercar el teatro a los jóvenes por lo que desde el recinto cultural llevarán a cabo también representaciones dirigidas a escolares tras las que se hace un coloquio. "Suponen un pequeño acercamiento para un público al que es complicado acceder que suelen ser los chicos y chicas de Secundaria y que ya se ha demostrado en los últimos años que funcionan genial con ellos", aprecia Santos.