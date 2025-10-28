El Tenorio y Karmento, en los teatros de Zamora esta semana

En el Teatro Ramos Carrión, Karmento será la encargada de cerrar el ciclo Son de Raíz.

Tras proclamarse finalista del Bernidorm Fest en 2023, la manchega ahora presenta "La Serrana", un trabajo orientado hacia un folclore más vanguardista, sin perder su esencia y recordando su raíz serrana y femenina. Los zamoranos podrán disfrutar de su música este viernes, día 31 de octubre a las 20.30 horas.

Interpretación

En el escenario del liceo dependiente de la Diputación de Zamora recalará la obra "Atra Bilis", premiada comedia firmada por Hilo Producciones, Sótano B y La Estampa Teatro.

Una representación de "Atra Bilis". / Aureo gomeZ [AZ]

La propuesta, el domingo día 2 de noviembre, a las 19.00 horas, presenta a cuatro ancianas que se reúnen en un velatorio durante una noche de tormenta.

Durante la conversación afloran miedos, secretos y deseos ocultos a golpe de carcajada, dando lugar a una noche de aires fratricidas.

Las entradas para estos espectáculos están a la venta entre 12 y 18 euros tanto en la taquilla de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en la web del liceo.

Teatro Principal

El clásico del Tenorio regresa un año más, y van 19, al escenario del Teatro Principal de Zamora de la mano de La Tijera Teatro.

El Tenorio y Karmento, en los teatros de la ciudad

La agrupación, que capitanea Indalecio Álvarez Campano, hace posible esta tradición tan española con tres funciones a las 20.30 horas el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

A lo largo de estos años han pasado más de 150 actores por 79 representaciones y casi 20.000 personas han asistido a las funciones de este clásico que escribió José Zorrilla.

Las entradas, a un precio que oscila entre los 10 y los 15 euros, pueden comprarse en la web de la bombonera o bien en la taquilla, abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.