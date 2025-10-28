Estos son los siete centros educativos zamoranos premiados por sus experiencias de calidad

Siete centros educativos zamoranos han sido reconocidos por la Consejería de Educación de la Junta gracias a sus proyectos de experiencias de calidad, puestas en marcha el pasado curso 2024-2025.

Los proyectos están centrados en materias tan diversas como la educación emocional, el cuidado de la naturaleza, las nuevas tecnologías o la inclusión.

Centros del Amor de Dios

El colegio Nuestra Señora del Rocío, en el barrio de San José Obrero, ha sido reconocido por "Aprendizaje y servicio como estrategia pedagógica para el desarrollo integral del alumno". Otro centro del Amor de Dios, el Santísima Trinidad, del barrio de Pinilla, destacó por su iniciativa "Innovación e inclusión".

Por su parte, el IES Universidad Laboral desarrolló el plan "Renaturalízate 24-25" y también tiene premio el IES María de Molina, con "Educación que cura".

El grupo de centros zamoranos premiados por sus experiencias de calidad son la Escuela de Arte y Superior de Diseño, con "Implementación de las TIC en la gestión de procesos educativos de centro" y el CEIP Magdalena de Ulloa, en Toro, con "Mejora de la convivencia en el CEIP Magdalena de Ulloa".

Cincuenta experiencias de calidad en Castilla y León

Los reconocimientos salen publicados en el Bocyl, una lista de cincuenta experiencias de calidad diseñadas por los centros docentes o servicios educativos para contribuir a la mejora continua de la educación, fomentan la innovación, elevan la satisfacción de alumnado y familias y refuerzan la eficacia de la labor educativa.

Dentro de los distintos tipos de experiencias sigue existiendo una clara preferencia por el desarrollo de la modalidad planes de mejora, con el 92%, a la que le siguen otras modalidades como la aplicación del modelo de autoevaluación para organizaciones educativas, la elaboración de cartas de servicios o la acreditación mediante el modelo EFQM.