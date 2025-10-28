Las redes sociales recuerdan con nostalgia el campo de La Josa antes de su reconversión en un nuevo parque para Zamora

El tiempo pasa para todo el mundo... y también para los lugares. Lo que hace unas décadas eran lugares de diversión, ahora son zonas abandonadas. Lo que el siglo pasado eran recintos deportivos, ahora son simplemente una selva sin cuidado. Aun así, siempre hay alguien que quiere reverdecer esos sitios que son la esencia de una ciudad, como es el caso de Zamora. Para ser más concretos, el Ayuntamiento de Zamora anunció hace apenas tres meses la reconversión del histórico campo de La Josa en una nueva zona verde de la capital, siguiendo con su programa para revitalizar la capital y sus barrios.

Cuando su recuperación como recinto deportivo está ya totalmente descartada, dando paso al sitio de recreo de perros y niños, las redes sociales se acuerdan de vez en cuando con nostalgia de lo que un día fue. Toda esta oleada de experiencias felices y anécdotas llega tras una publicación en Facebook de la página 'Odio el fútbol moderno', que cuenta con más de 150 mil seguidores en la red social de Mark Zuckerberg. Un espacio en el que no hay que ser muy perspicaz para intuir que se publicará contenido que eche la vista atrás para poner al fútbol del pasado siglo varios peldaños por encima del actual.

En dicha publicación, 'Odio el fútbol moderno' explica brevemente la historia del campo de La Josa, "ese campo histórico de Zamora donde siempre jugó el CD San José Obrero". Dicho de otra manera, "un campo de barrio, de los de verdad". O mejor dicho, lo explica Rober, un zamorano que hacía llegar su mensaje a esta página de Facebook. Este ex-futbolista aficionado no se deja ningún detalle en el tintero, recordando también que "con tantos equipos en Zamora, hacen falta campos... y en lugar de arreglar este, el Ayuntamiento lo convierte en zonas verdes", en referencia a su reconversión acordada con la Asociación de Vecinos del barrio de San José Obrero.

Vivencias

El propio Rober, anónimo usuario que trae de vuelta uno de los terrenos de juego con más historia de Zamora, es uno de los que cuenta sus vivencias, recordando que "fue campeón juvenil allí". Entre los comentarios, hay también quien rememora los cánticos de "el campo de la Josa, parece un futbolín", no sin más adelante mostrar el deseo de que "ojalá esos futbolines siguieran activos" hoy en día. Y como no, el recuerdo más importante es al de su club con más repercusión, pues "en ese campo se fundó el club San José Obrero, el club que se fundó vendiendo huevos". En definitiva, como dice otro usuario, "qué pena lo que fue y lo qué es". Porque el tiempo pasa para todo el mundo... y también para los lugares.