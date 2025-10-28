Reabre uno de los bares con más solera de Zamora después de casi una década con la persiana bajada

El crecimiento de Zamora es una realidad. Pese a que la provincia, así como su capital, es uno de los referentes de aquello que llaman 'España Vaciada', el número de habitantes de ambas ha vivido un pequeño repunte durante los últimos ejercicios. Quizá es gente que busca más tranquilidad, que todavía está inmersa en un cambio de vida post-pandémico o que, simplemente, regresa a sus orígenes después de que sus padres o abuelos marcharan a otras regiones en busca de un futuro mejor. Sea como fuere, todos estos 'nuevos zamoranos' necesitan lugares para evadirse, como el establecimiento hostelero que reabrirá este mismo miércoles.

Hay que remontarse a 2017 para ver la última instantánea tomada por Google Maps en la que este bar tuviera sus puertas abiertas. Desde entonces, año a año, el coche más famoso de la compañía norteamericana solamente ha captado el paso del tiempo de un cartel de 'Se Alquila' que ha sido muy habitual en Zamora durante la última década. Con el paso del tiempo, además, su cristalera se fue convirtiendo en un lugar donde algunos 'grafiteros' realizaran sus pintadas, demostrando su abandono. Hasta ahora, momento en el que ha caído en nuevas manos con una dirección renovada de la mano de Ana, que no duda en agradecer a todas las personas que han hecho posible su remodelación en tiempo récord.

Se trata del 'Café Tijuana', ubicado en la concurridísima Avenida de las Tres Cruces, una de las arterias principales de la capital. Su reapertura será este miércoles, 28 de octubre, después de casi una década con la persiana bajada. Su oferta gastronómica abarcará toda la jornada, con desayunos incluidos a primera hora de la mañana. Además, los viernes y los sábados se podrán degustar también una amplia variedad de raciones más contundentes, como frituras o tablas de ibéricos. El establecimiento estará abierto con horario continuo de 07:00 a 23:00 de lunes a viernes, mientras que el viernes y el sábado se ampliará hasta las 00:00 de la noche, con descanso semanal los domingos.