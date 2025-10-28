Este es el nuevo plan de prevención de incendios: "Hasta ahora solo 7 Ayuntamientos han enviado esta información"

"El enfoque actual en la lucha contra los incendios forestales está marcado por un nuevo Plan Específico de Protección Civil, aprobado el 27 de marzo, que complementa y se alinea con la legislación estatal para mejorar la prevención y gestión territorial de estos fuegos". Este ha sido el punto clave de la breve reunión que han mantenido el presidente de la Diputación, los técnicos de la Diputación y los técnicos del Servicio Territorial de Medioambiente con el objetivo de analizar el Plan. De esta forma, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, ha desglosado en dos los elementos fundamentales que garantizan la protección de los municipios, en este caso, de la provincia de Zamora.

Guía de las respuestas ante incendios forestales

Este método "es un instrumento básico y obligatorio para todos los municipios", señala el delegado territorial. El objetivo es facilitar la respuesta "rápida y coherente" ante los incendios forestales. Se trata de un contenido "básico" que "prácticamente la totalidad del municipio ya lo tiene". Dicha guía contará con "los contactos de emergencia del municipio, una cartografía del término municipal donde se reflejen, en su caso, si lo hay, zonas de interfaz urbano-forestal, elementos vulnerables que pueden existir en ese municipio. Además de recursos humanos y materiales, e incluso las zonas de riesgo como son las escuelas, centros de mayores o las gasolineras".

GALERÍA | Concentración por los incendios: "Zamora arde. La Junta responsable" / Archivo

Además de estos contenidos, Prada recalca la presencia de un elemento para él, fundamental: "Establecer puntos de reunión en cada municipio y, sobre todo, que los habitantes conozcan cómo se va a proceder en caso de un incendio, cómo se va a llevar a cabo la alerta". Quizás, lo más importante, es "que los habitantes conozcan cómo se va a proceder en caso de un incendio". Es decir, que los habitantes de esa zona y las personas que viven en el entorno rural conozcan de primera mano cómo actuar y cómo valorar efectivamente este tipo de cuestiones.

De esta misma forma, ha querido recalcar que, en el caso del ámbito local, los planes de actuación son mucho más difíciles de elaborar.

Los planes de actuación de ámbito local

En este caso, Prada ha recalcado que se están diseñando acciones técnicas específicas para zonas de Zamora con alto riesgo de incendios por la proximidad de lo urbano y lo forestal, "unas acciones requieren una estrecha cooperación entre las autoridades".

Dadas las circunstancias, en este caso, el contenido "es mucho más técnico". Por un lado, hay que "establecer los teléfonos y los medios de comunicación con los responsables del ayuntamiento 24 horas". A mayores, se llevará a cabo una descripción del entorno urbano y forestal. Un punto en el que interviene, y es importante, la colaboración con la Junta de Castilla La Mancha para asesorar qué zonas son las más complicadas, así como la colaboración con los agentes medioambientales del servicio territorial.

Por otro lado, es importante crear una cartografía consistente y que "regrese a los puntos importantes: puntos de agua, las balsas, zonas habilitadas, zonas no habilitadas, etc.". Además, se tendrán en cuenta los núcleos constructivos donde puede haber problemas a la hora de una posible evacuación, como es el caso de las residencias, los colegios o las zonas de acampada, entre otros. Así mismo, "no hay que olvidar las instalaciones de producción de energía eléctrica que también se vieron afectadas durante los pasados incendios".

Otro punto importante es "establecer si ese municipio tiene recursos personales y, sobre todo, materiales: vehículos pica con goma de agua, ambulancias, etc.".

Soluciones directas

Javier Faúndez y Fernando Prada durante la recepción del nuevo vehícuo buldócer dentro del Plan Montel. / Araceli Saavedra

Gracias a la colaboración entre ambas instituciones, existe la "posibilidad de acceder a soluciones directas por parte de la Administración Provincial para que adquieran maquinaria pesada como bulldozer o motoniveladoras que favorezcan el trabajo preventivo y la limpieza de los montes".

El presidente de la Diputación y el delegado de la Junta presentan el balance del Plan Montel / Miguel Ángel Lorenzo

Según declara el delegado territorial, van a seguir trabajando con el Plan Montel, "que ha permitido a la contra la regulación y la posibilidad de contratar personal y, sobre todo, material, equipos de protección individual y 12 maquinarias pesadas para favorecer todo tipo de actuaciones".

Decreto ley 2 del pasado 23 de octubre

Tras ser aprobado por el nuevo estado de gobierno y publicarse el 24 de octubre, "se establece un cambio sustancial con cuestiones como la eliminación de gran parte de la burocracia y una serie de obligaciones a los propietarios de fincas", a través del cual se les obliga a conservarlas en perfecto estado, eliminando todo tipo de malezas que contribuyan a propagar un incendio.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, presentan la colaboración entre ambas administraciones para la redacción de planes de prevención de incendios en los municipios de la provincia. / Alba Prieto

Motivaciones fundamentalmente urbanísticas de la ley de Montes complejas y difíciles, pero que se venían demandando durante muchísimo tiempo

Uno de estos elementos fundamentales, "y que está presente en estos planes", es establecer en el entorno de cada municipio un anillo de seguridad que impida que el fuego llegue a las cercanías de los mnismo, y que evite entrar a las casas. Otro de los elementos es eliminar todo tipo de combustible de las cunetas de las carreteras, "evitando de esta forma que un cigarrillo pueda alentar un incendio".

Se solicita a los Ayuntamientos el envío de los planos necesarios

Bocas de riego, planos de evacuación, fincas... son algunos de los datos necesarios que deben mandarse. ¿El motivo? A partir del mes de noviembre la Diputación va a contratar "a 11 personas que van a visitar localidad por localidad y analizar la problemática de cada una de las 507 localidades de la provincia", que es muy diferente. "Vamos a contratar a un ingeniero superior forestal, dos diplomados y ocho técnicos medios de la rama forestal para elaborar esos documentos previos que después, como ha dicho el delegado, se lo volcaremos a una empresa. Vamos a hacer una licitación ya anticipada, ya tenemos los pliegos para elaborar con la mayor diligencia los planes de prevención y las guías", relata el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez.