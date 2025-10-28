Nuevos cambios de horarios de los trenes de Zamora y Sanabria a partir del 15 de diciembre

Renfe volverá a modificar algunos horarios de los trenes que unen la provincia con Madrid a partir del 15 de septiembre. De momento los horarios reflejan la pérdida de un servicio de ida hacia Madrid y dos de regreso. El primero afecta a Sanabria y la capital y los otros solo a la capital. Posiblemente, la reducción de trenes no sea definitiva, sino que se deba a algún tipo de ajuste horario en algunos trayectos.

A fecha de hoy, según denuncia la Asociación "Viajeros jodidos Estación de Sanabria" esta terminal ha perdido un tren a partir del 15 de diciembre, concretamente el convoy que sale de la Coruña, pasa por Otero a las 18.04, por Zamora a las 18.33 y llega a Madrid a las 19.51 horas. No es que se haya eliminado la parada de Sanabria, sino todo el recorrido, pero se da la circunstancia de que era uno de los tres trenes con los que únicamente cuenta la comarca.

La queja de la asociación sanabresa ha sido dirigida por escrito a la Secretaría General para el Reto Demográfico.

En el trayecto de Madrid a Zamora, a partir del día 15 de diciembre desaparecen dos trenes respecto a los actuales horarios, el que sale de Madrid a las 7.14 horas, llega a Zamora a las 8.20 y a Vigo a las 11.09 y el que parte de la capital de España a las 11.17 horas, llega a Zamora a las 12.21 horas y la Vigo a las 15.26 horas. Ninguno de ellos tiene ahora mismo parada en Sanabria.

Con estos datos, pues, todo parece indicar que se trata de una reestructuración de horarios, no de que se vayan a perder trenes, aunque con los antecedentes ministeriales con respecto a Sanabria es normal que los usuarios estén temblando ante la desaparición de un tren, dado el poco aprecio del ministro Puente a las necesidades de los viajeros de esa comarca.