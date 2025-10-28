Así se usan las nuevas tecnologías en las aulas zamoranas

No se puede huir de las nuevas tecnologías, pero eso no significa que sustituyan a la persona y, menos aún, al maestro. La segunda edición de las Jornadas de Innovación Escolar para Futuros Docentes volvió a reunir a expertos en diferentes materias educativas que compartieron generosamente con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de Zamora sus experiencias de éxito en el aula, vinculadas, muchas de ellas, a las nuevas herramientas que ofrecen esas nuevas tecnologías.

La directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, fue la encargada de inaugurar estas jornadas, quien comenzó por describir la innovación "como ese proceso compartido de colaboración y transformación", valorando jornadas como la que se celebró en el Campus Viriato, "que se convierte en un espacio de encuentro, de reflexión y, principalmente, de aprendizaje".

Mirar la escuela desde la práctica

Destacó Pérez que las experiencias de innovación que se iban a explicar en competencias de diferentes áreas "invitan a mirar la escuela desde la práctica, desde la experiencia y desde la creatividad. Así, los futuros docentes tenéis la oportunidad de descubrir cómo las ideas se convierten en proyectos, cómo la teoría se hace práctica y cómo la educación se renueva cada día, gracias al compromiso del profesorado", aplaudió.

Nuevas tecnologías al servicio del proceso creativo

Desde el colegio Santísima Trinidad, su director, Luis de Mena, mostró a los participantes de las jornadas cómo usan en este centro ya la Inteligencia Artificial, un paso que dieron después de asegurarse de que no iba a afectar ni a la eficacia didáctica, la participación y compromiso del alumnado o la calidad del entorno de aprendizaje.

"Nos marcamos el objetivo de mejorar el éxito educativo en un 15% de nuestro alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria en la evaluación final en las áreas instrumentales de Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales", enumeró. Objetivo conseguido, gracias a la elaboración de unas herramientas "motivadoras" y al aumento de la participación de los alumnos, entre otros aspectos. "La IA ha venido para ayudar, pero siempre hay que usarla con sentido crítico", alertó.

Innovar con el apoyo de la creatividad

Su compañero Raúl Álvarez, director del colegio Nuestra Señora de la Paz, en Villaralbo, desgranó por su parte el proyecto "Innovar: el ADN de Villapaz", constatando que la creatividad es esencial para la innovación, además de lograr "que todos los alumnos se sientan partícipes de su aprendizaje y se sientan felices".

II Jornadas de Innovación Escolar para Futuros Docentes / José Luis Fernández / LZA

Algo que este colegio logra con un aprendizaje sin libros, el uso de metodologías activas y de las TIC y los aprendizajes basados en proyectos y en juegos.

La importancia de conocer al alumno

Tras esta intervención de proyectos vinculados al área docente, tomó la palabra la directora del colegio de educación especial Virgen del Castillo, Sandra Cordero, para hablar de cómo en el centro se crea un entorno social más accesible a alumnos con problemas comunicativos, a través de su plan de acción tutorial "Ponte las pilas", donde lo primero que se tienen que preguntar los docentes es si realmente conocen a sus alumnos más allá de los datos personales generales.

II Jornadas de Innovación Escolar para Futuros Docentes / José Luis Fernández / LZA

Para conseguir este objetivo, entre otras acciones, realizan una vez a la semana dinámicas de grupo. "Si el aula está centrada y hay un buen clima, el aprendizaje será mucho mejor. Pero para conseguir nuestro objetivo, necesitamos unos aliados, como son la familia, el alumnado y el resto de compañeros docentes", enumeró. "En el aula somos un equipo y hay que aprender a entender a los alumnos", aconsejó, "porque, donde uno enseñan, dos aprenden", subrayó para finalizar.

El uso del aprendizaje por proyectos

La intervención de los maestros Eva María Martín Miguélez y Rodrigo Vaquero Sánchez, de Trilema Zamora, se centró en describir el modelo de aprendizaje por proyectos que se desarrolla en este centro. "Creemos que esta forma de trabajar tiene muchos beneficios para el trabajo interdisciplinar del alumnado, sobre todo, porque consideramos que lo esencial es que los alumnos entiendan que las áreas no se trabajan por sí solas, sino que el aprendizaje es más globalizado", destacaron.

Tras el descanso, la jornada se centró, por último, en el área personal, con las intervenciones de Óscar Moreira Hernández, director del colegio de Morales del Vino, con la iniciativa "Desde la mañana... vida sana. Un proyecto global de centro rebosante de salud y ecología", para dar paso después a Antonio Sánchez Martín y Leandro Valdegrama Ballesteros, quienes expusieron el proyecto "Teatro en la escuela: la dramatización como desarrollo personal, fomento de la lectura y mejora de los valores democráticos".

II Jornadas de Innovación Escolar para Futuros Docentes / José Luis Fernández / LZA

Esta segunda edición sobre innovación educativa se completó con una sesión de tarde más práctica, ya que fueron varios los centros escolares que presentaron mediante pósters sus iniciativas, también en el salón de actos, con la presencia del CEIP El Pinar de Benavente, CEIP Morales del Vino, CRIE, colegio Santísima Trinidad, Nuestra Señora de la Paz, Trilema, Nuestra Señora del Rocío y el centro de educación especial Virgen del Castillo, para hablar de temas como compostaje, aprendizaje colaborativo, el poder del juego, lectura, asignaturas Steam, aprendizaje por proyectos o microempresas con fines pedagógicos.

Todo experiencias de éxito que fueron una gran inspiración para los maestros del mañana.