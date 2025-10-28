Casi todo sobre la Navidad en Zamora: dónde habrá luces, qué día se van a encender, la cabalgata...

Zamora ya pone fecha a uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial de las luces navideñas. La cita llegará acompañada de un gran acto en la Plaza Mayor donde no faltará el tradicional magosto con reparto de castañas. Pistoletazo de salida a las fiestas que ya se asocia desde hace un par de años con la entrega de las castañas asadas amenizada con música popular. "Es algo que ya hemos implantado y que gusta a la gente", expresa el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

La ciudad volverá a iluminarse a partir de la tarde del viernes 28 de noviembre siguiendo la línea estética del pasado año, pero con alguna que otra sorpresa. En este sentido, el edil recuerda que el nuevo contrato de iluminación, que supuso duplicar la inversión destinada a la decoración festiva, seguirá en vigor hasta las Navidades 2027-2028. Sin embargo, estas próximas fiestas habrá ciertas novedades visibles.

Entre ellas, los arcos decorativos que contarán con nuevos diseños, en cumplimiento del contrato que exige a la empresa adjudicataria renovar las propuestas para no repetir a la siguiente temporada. También, se están ultimando cambios entre las figuras pensadas para los selfies, con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias fotográficas en las calles que capten la atención de ciudadanos y visitantes, animándoles a compartir sus imágenes en redes sociales para impulsar la promoción de Zamora en estas fechas tan especiales del año.

En cuanto a la estética de la Plaza Mayor, la ambientación mantendrá la esencia del pasado año, pero con variaciones para que la imagen de la ciudad no resulte repetitiva. Eso sí, uno de los iconos ya consolidados se mantendrá nuevamente: las emblemáticas letras luminosas de "Zamora", convertidas en parada obligatoria para muchos vecinos y turistas. "Las letras de Zamora se han convertido en un clásico que no queremos alterar", comenta Gago.

Los barrios zamoranos volverán también a iluminarse, reforzando el propósito de extender la Navidad a más rincones de la ciudad. Decoraciones que también sufrirán algunos cambios para renovar su estética.

Recorrido sorpresa también el que harán los Reyes Magos que repetirán sus andanzas de barrio en barrio. Tras el éxito de las pasadas navidades, las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar se irán moviendo cada semana por una zona distinta. "La gente los tendrá que encontrar y subir las fotografías a Facebook, como ocurrió el año pasado", indica el concejal zamorano.

Un juego abierto a la participación de todos que permitirá "de alguna manera, que todo el mundo pueda disfrutar de unos Reyes Magos que se van moviendo hasta que lleguen el día 5 de enero por la noche a la Plaza Mayor de Zamora", añade. Periplo que culminará con la tradicional Cabalgata de Reyes.

La Navidad ya tiene fecha

Desfile que aún no ha sido adjudicado a ninguna entidad por un "error administrativo y burocrático" que ha conllevado la paralización del proceso, lo que obliga al consistorio a sacar nuevamente la licitación. "Desde el Ayuntamiento confirmamos que la cabalgata está asegurada y que simplemente son trámites administrativos que hay que cumplir", explica el concejal de Promoción Económica.

Cabalgata previa a la noche más mágica del año en la que desfilarán por las calles del centro de la ciudad cinco carrozas a partir de las 17:00 horas, tres de ellas para cada una de sus Majestades y dos de temática de fantasía de tamaño mediano acerca de un clásico de Navidad. El cortejo finalizará en la Plaza Mayor con el mensaje de los Reyes Magos de Oriente dirigido a todos los ciudadanos desde el escenario instalado para la ocasión y la posterior recepción en el Ayuntamiento.

El Belén municipal sale a concurso públido

Cualquier empresa o asociación interesada puede presentarse a la licitación de la contratación de las prestaciones consistentes en la instalación de un Belén Navideño tradicional para las fiestas de Navidad 2025-2026 que será ubicado en la iglesia de la Magdalena o en un espacio a determinar por el Ayuntamiento de Zamora. Proceso "garante de participación pública, de licitación y de transparencia", al igual que la contratación de la organización de la Cabalgata de Reyes, aprecia David Gago, concejal de Promoción Económica.

A la izquierda, el Belén municipal instalado en la Iglesia de la Magdalena durante las navidades pasadas. A la derecha, una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de 2025.

"Estamos avanzando mucho en transparencia y en una gestión de los recursos donde cualquier empresa, de cualquier lugar, o cualquier asociación pueda concurrir para organizar esto con un cumplimiento estricto de la Ley de Contratos", añade. Proceso que se hace "a sobre cerrado para asegurar el correcto funcionamiento" y en el que se fija un presupuesto de 15.842 euros, IVA incluido.