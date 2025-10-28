El jurado del 'crimen del Tera' considera culpables a los dos principales acusados, que se enfrentan a una pena prisión de entre 15 y 25 años

Ayer lunes, 27 de octubre, los nueve elegidos para realizar el veredicto definitivo sobre el 'crimen del Tera' quedaron incomunicados alrededor de las 20:00 horas. Desde entonces, han analizado cada detalle del sumario de este caso, así como las declaraciones realizadas durante el juicio para deliberar acerca de como ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de Jaime G., cuyo cuerpo apareció en este río sanabrés hace casi seis años. Tras poco menos de 24 horas de deliberación, el jurado popular ha considerado -por unanimidad- culpables a los dos principales acusados, que se enfrentan a penas de entre 15 y 25 años por el asesinato del ciudadano portugués.

En el caso de Ana Cristina P. A. S. y su expareja Antonio C. G. C., de sobrenombre 'Marineiro', su implicación directa en el asesinato de Jaime G. les podría suponer una pena de entre 15 y 25 años de prisión a cada uno, después de haber pasado algo más de dos años en prisión provisional desde su ingreso en julio de 2023. Por su parte, el jurado ha estimado la absolución de Francisco A. G. C., conocido como 'El Chico' y que estaba acusado como cómplice por haber servido de coartada para Ana Cristina, por lo que deberá ser puesto en libertad de manera inmediata. Por otro lado, el jurado también ha decidido que la hija de Jaime G. deberá recibir una indemnización de 200.000 euros.

A la hora de tomar la decisión final, el jurado ha estimado como prueba concluyente las huellas encontradas en la escena del crimen, que apuntaban a la culpabilidad de ambos acusados del conocido como 'crimen del Tera', por el lugar donde apareció el cuerpo. Asimismo, también han considerado probado que Ana Cristina P. A. S. drogó al fallecido para poder cometer el crimen con mayor facilidad. El motivo del asesinato de Jaime G. era puramente económico, pues la mujer pretendía quedarse con la pensión de su compatriota junto a 'Marineiro'. En ambos casos, la decisión del jurado ha sido tomada por unanimidad.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)