José Alfonso Herrero, director de la planta Audens Food en Zamora: "Zamora también puede ser una ciudad de oportunidades"

Tras vivir la experiencia profesional en el gran ciudad, fue un joven que decidió retornar a su tierra. Contará su experiencia en este foro, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con el patrocinio de su empresa, la Junta, Iberdrola y Diputación Provincial, junto a los ayuntamientos de Benavente y Toro.

¿Cómo se puede desterrar la idea de que Zamora no es tierra de futuro para los jóvenes?

Fundamentalmente, desarrollando proyectos en donde la vida profesional vaya en paralelo con la vida personal. Para ello, cada uno de los que residimos en esta tierra debemos de trabajar día a día, con esta idea, de forma que, directamente, pondremos un granito de arena en esta tarea.

¿Usted puede ponerse como ejemplo de que es posible desarrollar una carrera profesional en la provincia?

Más que un ejemplo, puedo contar mi historia, de forma que muchos jóvenes puedan ver en ella reflejada este proyecto profesional de vida al que hago referencia. Yo soy lo que podríamos llamar un zamorano retornado. Estudie Ingeniería Industrial en la Universidad de Valladolid, ciudad en la que empecé a trabajar. Pronto, me fui a Madrid a desarrollar mi carrera profesional, en donde estuve algo más de ocho años. Finalmente, retorné a esta tierra, en donde llevo ya algo más de trece años en Freigel, del Grupo AudensFood, perteneciente ahora a la multinacional GoodLife Foods y en donde en todos estos años hemos hecho entre todo el personal de planta que esta fábrica sea un referente en la fabricación de snacks ultracongelados.

¿Qué es lo que quiere trasmitir en su charla de este encuentro?

Que vean que Zamora también puede ser una ciudad de oportunidades, en donde hay distintas compañías, entre las que está Freigel, en donde, por su crecimiento y desarrollo, tiene como consecuencia la creación de empleo en distintas áreas y, con ello, en distintos puestos de trabajo, en donde ya somos más de 300 colaboradores. Esto, unido a la calidad de vida que hay en Zamora, proporciona este proyecto profesional y personal del que hablo.

Trayectoria profesional de Madrid a Zamora

¿Cómo ha sido su recorrido profesional en Audens Food?

Entré con el objetivo de coliderar la dirección para realizar un reemplazo generacional de un equipo que ya lo había hecho muy bien. A partir de aquí, los retos del grupo en la planta han sido diversos, desde la adaptación del modelo de gestión al modelo de negocio, con un cambio total del portafolio, hasta un plan de industrialización con varias ampliaciones en cuanto a capacidad productiva, con nuevos procesos y nuevas líneas de fabricación. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo excepcional, en donde se incluyen todos los colaboradores de la planta.

¿Esta empresa tiene la puerta abierta a los jóvenes, para que puedan iniciar su proyecto laboral aquí?

Por supuesto. De hecho, tenemos muchos ejemplos al respecto. Uno de los aspectos que hemos desarrollado en estos años son los relevos generacionales, haciendo una muy buena combinación entre la experiencia del personal que lleva muchos años, conjuntamente con la entrada de nuevo personal.

¿Qué es lo que más se busca en la empresa, qué perfiles son los más demandados?

Actualmente, derivado de nuestro crecimiento, demandamos distintos perfiles. Los más demandados son manipulador de alimentos y carretilleros, pero también personal técnico, personal especializado, administrativos, mandos intermedios e incluso puestos directivos.

La fortaleza de las titulaciones del Campus Viriato

¿Las titulaciones del Campus Viriato son adecuadas para formar a los futuros profesionales que se puedan quedar en Zamora?

Los distintos grados que ofrece el Campus Viriato aportan la formación técnica necesaria para poder desarrollar un proyecto profesional en Zamora. En nuestro caso, podemos hablar de las formaciones que ofrece la Escuela Politécnica Superior, pero todas ellas, en sus distintos campos, ofrecen una variedad adaptada al mercado empresarial actual de nuestra provincia.

Los grados del Campus Viriato aportan la formación técnica necesaria para tener un proyecto profesional aquí

¿Qué acciones podrían desarrollar las empresas de aquí para atraer a los jóvenes zamoranos?

Fundamentalmente, darse a conocer en cuanto al objeto de la compañía en sí, trabajos que realizan, puestos que demandan y contenidos de los mismos, de forma que los jóvenes puedan ver reflejadas sus necesidades en la oferta que presenten dichas empresas.

¿Qué le parece este tipo de encuentros como "Razones para quedarnos", con el objetivo de potenciar las posibilidades que ofrece Zamora a los jóvenes?

Me parecen fundamentales para trasladar y reflejar que realmente Zamora puede ser una ciudad de oportunidades, en donde, en nuestro caso, nos da la posibilidad de exponer cómo a través de una compañía podemos ofrecer un proyecto profesional que acompañe al proyecto personal de vida.