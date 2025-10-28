La Fiscalía descarta la abuso sexual a una menor porque desconocía su edad y ella había tenido otra relación anterior

La menor cuya madre denunció por abuso sexual al joven de 21 años que mantuvo relaciones íntimas con su hija sostiene que el imputado sabía su edad, ya que ella mismo le dijo que tenía 15 años, si bien admitió que eran consentidas por ambas partes, que se conocieron por Instagram y quedaron varias veces solo para tener sexo, lo que para la Fiscalía de Zamora invalida la condena al estimar que hay base para probar el delito y justifica la absolución que ha pedido a la Audiencia de Zamora para el procesado.

La misma tesis que mantiene el abogado de la defensa del imputado de iniciales MA.R.P., de 22 años de edad, para el que pide la absolución no solo porque "no hay constancia de ninguna conversación donde ella revele la edad". El letrado, Miguel Ángel Martín Anero, ha destacado que no era el primer joven con el que ella había mantenido relaciones sexuales, "estuvo con otros chicos, uno de 25 años", mientras que el Ministerio Público, que coincide en este punto, ha rechazado que hubiera un engaño del joven hacia la menor para ganarse a la adolescente con tal objetivo, por lo que descarta el abuso sexual.

El abogado de la acusación particular ha mantenido la petición de ocho años de prisión para el procesado por entender que "lo que se juzga es que un mayor de edad tuvo relaciones sexuales con una menor a pesar de conocer que tenía 15 años", un delito haya o no consentimiento de la adolescente que contempla el Código Penal, ha subrayado, para recordar la vulnerabilidad de la menor, de la que se aprovecharía el imputado, ha indicado.

El letrado de la madre de la adolescente, Alfonso Martín Carretero, ha expuesto que el hecho de que el padre de la menor esté en prisión refuerza su fragilidad afectiva por las carencias derivadas de la falta de una figura paterna que sufre la adolescente que podría buscar llenar vacíos en esas relaciones con chicos, si bien el equipo psicosocial ha manifestado no poder corroborar ese extremo porque el examen al que la sometieron no fue tan exhaustivo. Martín Carretero ha hecho hincapié en coeficiente intelectual límite de la menor que considera otro factor que la convierte en una persona más permeable a ser influida por otras personas.

Un embarazo no deseado

La menor tuvo una hija que sostiene que es fruto de las relaciones sexuales que mantuvo con MA.R.P., hecho que ha servido a Martín Anero para afirmar que existe un interés en que el joven se haga cargo de la menor, a lo que el joven acusado se negó porque "no tenía certeza ninguna de que fuera mío el bebé", ya que sabía que ella había estado con otro chico. Supo del embarazo "porque me llamó su madre y me dice que me va a denunciar porque su hija tenía 15 años". El joven ha declarado que habló a la denunciante de la "posibilidad de abortar, ella no quiso y tomó su decisión", ha apuntado a preguntas de la Fiscalía.

Mientras el abogado de la acusación ha reiterado que la denuncia no tenía nada que ver con el embarazo de la menor ni se reclama en este juicio nada relacionado con este asunto, el letrado de la acusación particular ha querido vincularlo y desacreditar la acción judicial en base a ese interés porque su cliente se hiciera cargo de la niña que tiene ahora once meses, única forma para MA.R.P. de evitar la pena de banquillo, ha sostenido.