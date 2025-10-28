Fáundez sobre la perdida de subvenciones: "El problema es la nefasta gestión de los Fondos Europeos por el Gobierno de España"

"Hay un problema de fondo: la nefasta gestión por parte del Gobierno de España de los Fondos Europeos. Tendría que aprender de Portugal donde la gestión de fondos europeos ha sido sobresaliente. Y aquí es nefasta, incoherente y se ha tirado mucho dinero". Esta es la respuesta de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, a las críticas de Izquierda Unida sobre la perdida de cerca de cinco millones en subvenciones.

El dirigente ha respondido a la diputada provincial y concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zamora, Laura Rivera, explicando que en algunos casos son ayudas para proyectos imposibles de ejecutar porque los plazos son demasiado ajustados.

Faúndez ha recalcado que los responsables de la Diputación están centrados en «la gestión y en resolver los problemas que tienen los ayuntamientos», y no le gusta «perder tiempo en la prensa rosa», hay veces, como en este caso, «que tenemos que decir lo que hay cuando se falta a la verdad». Por ello, ha querido aclarar uno por uno el destino de las ayudas provenientes de Fondos Europeos.

Parque de Bomberos de Toro

La resolución de la convocatoria del Parque de Bomberos de Toro y otras actuaciones menores en diferentes parques de la Diputación, dotado con 1,5 millones de euros, se hizo el 27 de febrero de 2023. La construcción de la instalación de Toro estaba marcada para apenas siete meses después: el 30 de septiembre de 2023. «Lógicamente, se renunció a esa ayuda porque era imposible ejecutarla», afirmó.

Plan de Eficiencia Energética

Dotado con 2 millones de euros para 62 ayuntamientos, que tenían que aportar otros 2 millones, con un plazo de ejecución que terminaba el 6 de marzo de 2026. Como ya en su día el presidente informó a los medios, la Diputación renunció al tratarse de «otra subvención trampa materialmente imposible de ejecutar en plazo". Las bases de la convocatoria salieron en marzo y la resolución, el 3 de agosto. Así que el 11 de agosto, la Diputación pidió una solicitud de prórroga, a la que, añadió Faúndez, «a día de hoy nadie en el ministerio nos ha contestado».

«Nos lo han concedido, lo hemos intentado, pero si es materialmente imposible ejecutarlo, renunciamos. Dígame usted, sin tener una garantía de prórroga, cómo vamos a ejecutar una obra de 4 millones de aquí a marzo de 2026», afirmó.

Transformación digital y modernización de las administraciones locales

Una subvención de 787.856 euros que, en este caso, sí ha sido ejecutada, justificada y pagada por importe de 1.167.000 euros, ya que la Diputación ha aportado 380.721 euros por encima de lo que venía subvencionado.

«El Ayuntamiento de Zamora, del cual Laura Rivera forma parte del equipo de gobierno, tuvo esta misma ayuda por importe de 216.000 euros y la ha perdido. Nosotros hemos sido capaces de ejecutarla», explicó.

Atención a Mayores Silver

En este caso, la subvención asciende a 578.947 euros y ha sido ejecutada en parte. Hubo una serie de ayuntamientos que renunciaron a ella por diferentes motivos, pero otros sí que aceptaron y, en la parte que les correspondía, se ejecutó. «Hemos reintegrado 280.000 euros, pero sí hemos justificado más de 300.000 euros», ha explicado el presidente.

Colegio Universitario

Fuera de estas ayudas con Fondos Europeos, Faúndez puso el ejemplo de las obras del Colegio Universitario que se entregarán en los próximos días y en las que la Diputación ha colaborado con la Junta de Castilla y León con un presupuesto que supera los 500.000 euros. «Imaginen que la obra se adjudica en 500.0000, llegará la señora Rivera y dirá la Diputación ha perdido 50.000 euros. Mire yo no he perdido 50.000, he hecho la obra de acuerdo con el proyecto, y tengo que devolver un dinero que no es mío porque no me lo he gastado», dijo.

«La percepción es que en la provincia se está haciendo un trabajo muy serio. Vamos a seguir trabajando hasta el último minuto. Todos los días estamos inaugurando obras, sacando proyectos, atendiendo a los pueblos y eso probablemente le moleste a la señora Rivera. Y vamos a seguir en la misma línea de trabajo hasta el último momento», concluyó.