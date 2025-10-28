El exalcalde de Villardeciervos sustituirá a Sergio de Fuentes como director de Ifeza en Zamora

Ya conocemos el nombre del nuevo director general de Ifeza después de que Sergio Fuentes haya anunciado su marcha tras ser nombrado gerente del Partido Popular. El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha sido el encargado este martes de anunciar que Lorenzo Jiménez, exalcalde de Villardeciervos, será quien asuma el cargo a partir del día 3 de noviembre.

La nueva cabeza visible del ente ferial de la Aldehuela fue regidor en el municipio zamorano durante ocho años y pasó otro mandato más como concejal. Jiménez asume ahora una nueva etapa en Ifeza marcada por "la transición", según ha definido el propio Faúndez, que ha valorado su trayectoria en la gestión local para asumir su nuevo compromiso. Es, además, "una persona de confianza para mí" al tener experiencia en la Diputación Provincial durante dos años y medio que permaneció en el área de Resrva de la Biosfera.