Eduardo Fernán-López presenta su última novela en Zamora

El escritor Eduardo Fernán-López presenta su novela "El balanceo del Alacrán" en Zamora.

El autor desgranará la trepidante trama de su última novela negra el jueves día 30 de octubre a las 20.00 horas en la librería LER.

El novelista estará acompañado en el acto por el profesor de Lengua y Literatura Julio Eguaras.

Trayectoria

Eduardo Fernán-López irrumpió con fuerza en la novela de género con "La dentellada" cuya trama transcurría en la ciudad de Zamora. En esta nueva historia el villalpandino ha optado por Vigo con el naufragio de un pesquero de telón de fondo y una serie de asesinatos que el inspector Tristán Negreira y la subinspectora Virginia Almada, del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Vigo, tienen que investigar.

Club de lectura

Por otro lado, la librería LER, el martes 28 de octubre a las 20.00 horas, dedica una sesión de su club de lectura a la novela "Padrenuestro", una obra literaria escrita a cuatro manos por Beatriz Roger y Luiso Soldevila, madre e hijo, que participarán en el encuentro.

La cita tiene acceso gratuito, aunque se requiere inscripción previa.