Don Juan y doña Inés, a gran escala en un nuevo mural de Zamora
La obra de Carlos Adeva se une a la ruta del muralismo que promueve el Ayuntamiento de Zamora
Zamora contará muy pronto con un nuevo mural en sus calles. En esta ocasión, es el artista Carlos Adeva el que está a punto de concluir su obra dedicada a 'Don Juna Tenori', una de las grandes obras de José Zorrilla. Los personajes principales del drama, Don Juan y Doña Inés, decoran la fachada del edificio, que se encuentra en el cruce de las calles Riego y Costanilla de San Antolí. Se trata de una obra que se añade a la ruta del muralismo urbano que promueve el Ayuntamiento de Zamora y cuya inauguración coincide con la representación que cada año se pone en escena en el Teatro Principal en torno a la festividad de Todos los Santos.
El clásico se pondrá en escena en el Teatro Principal de Zamora los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, a las 20.30 horas. Una oportunidad "de reencontrarnos un año más con los amigos de la Tijera Teatro y seguir comprobando cómo el Don Juan Tenorio sigue manteniendo un alto nivel de calidad", destaca el concejal del ayuntamiento de Zamora, David Gago. "Don Juan Tenorio ya no sólo es una obra, es una cita que el público espera cada otoño, una tradición que forma parte del alma de esta ciudad. Y para nosotros, para La Tijera Teatro, nunca, nunca se repite", manifiesta el director, Indalecio Álvarez. Representación que "cada año se transforma porque aunque el texto sea el mismo el Tenorio nunca lo es", clama.
