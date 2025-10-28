Leticia Galende

Don Juan y doña Inés, a gran escala en Zamora

El artista Carlos Adeva está a apunto de concluir su mural dedicado a 'Don Juan Tenorio' una de las grandes obras de José Zorrilla. Los personajes principales del drama, Don Juan y Doña Inés, decoran la fachada del edificio, situado en la confluencia de la calle del Riego con la Costanilla de San Antolín. Una obra que se añade a la ruta de muralismo urbano que promueve el Ayuntamiento de Zamora y cuya inauguración coincide con la representación que cada año se pone en escena en el Teatro Principal en torno a la festividad de Todos los Santos. Más información