La conmovedora iniciativa de un colegio de Zamora para ayudar a América Latina

La Plaza Mayor de Zamora se convertirá este jueves en una pista de atletismo para albergar la carrera solidaria que, un año más, se organiza desde el colegio Divina Providencia, con el objetivo de recaudar fondos para los proyectos que la ONG Taller de Solidaridad tiene alrededor de todo el mundo, dentro de su iniciativa «Enredadas por el cambio», una campaña con la que la organización busca impulsar y visibilizar el emprendimiento femenino, especialmente el de mujeres en situaciones de vulnerabilidad alrededor del mundo.

Taller de Solidaridad aspira a poder apoyar en el próximo año, con fondos propios, una docena de proyectos destinados a mejorar la vida de las mujeres, la mayoría de ellos apoyados desde hace años, como es el caso del programa de horticultura local y sostenible en Bolivia, de las que se benefician setenta mujeres y sus familias, que han emigrado del campo a la ciudad y se centran en producción agroecológica, transformación y conservación de alimentos, reforestación y consumo responsable, así como emprendimiento.

En Colombia tienen el plan integral en auxiliar de enfermería, destinado a 26 personas en situación de vulnerabilidad, facilitando una formación como agentes de salud al servicio de la comunidad.

Otro ejemplo de proyectos está en Cuba, donde se impulsa un taller social sobre artesanía religiosa, que garantiza la estabilidad laboral de seis mujeres, brindándoles un medio de sustento y un espacio seguro para su desarrollo.

Una auténtica fiesta solidaria

Todos los alumnos del centro están llamados a participar en lo que se va a convertir en una auténtica fiesta solidaria, donde lo de menos importante será ganar.

«El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para apoyar a mujeres emprendedoras de América, África y Asia, contribuyendo así a mejorar sus proyectos de vida», animan desde el colegio a las familias.

La forma de colaborar es muy sencilla: los alumnos disponen de un carnet de patrocinadores con el que tendrán que buscar a personas —desde familias hasta amigos o vecinos— que se comprometan a donar una cantidad económica por completar las vueltas establecidas durante la carrera en la Plaza Mayor.

Abierto a alumnos y familias

Una vez alcanzado el número de vueltas, se sella el carnet, para confirmar que han logrado su objetivo y sirviendo también de prueba para que los patrocinadores puedan entregar la cantidad pactada.

No solo los alumnos, sino que la organización también invita a los padres a participar activamente en esta carrera, ofreciéndoles su propio carnet de participante. «Cuantos más seamos, mayor será nuestra apoyo a esta causa solidaria y, entre todos, podremos marcar la diferencia», apuntan.