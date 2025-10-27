Zamora estrena el ‘outlet’ de menaje de cocina más esperado

¡No te pierdas la tienda efímera de Kuhn Rikon en Zamora! Si eres un amante de la cocina, esta es tu oportunidad de conseguir los mejores productos de la presgitiosa marca Suiza Kuhn Rikon a precios increíbles. Kuhn Rikon es una empresa con más de 100 años de experiencia en la fabricación de menaje de cocina de alta calidad, innovadores y sostenibles. Sus ollas a presión, sartenes, baterías de cocina, cuchillos y accesorios son reconocidos a nivel internacional por su calidad, diseño y funcionalidad.

Desde el día 22 de octubre y durante un periodo limitado, podrás visitar su tienda efímera en Calle San Torcuato, 4, en Zamora. El horario es de lunes a sábado de 10:00h a 13:30h y de 17:00 a 20:30h.

Aprovecha la opornunidad

Todos los productos, procedentes de ‘stock’ europeo de la firma, tienen un descuento mínimo del 50% y de hasta el 80% en numerosos artículos. En total, habrá más de 500 referencias procedentes de países como Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal o España. En su mayoría son productos que no siguen en catálogo este año, o con algún defecto en el embalaje.

De este modo, la tienda efímera se convierte estos días en un almacén, donde se expone el producto en palés a unos precios muy asequibles y donde se va renovando la mercancía hasta el fin de existencias.

¡Aprovecha la oportunidad de equipar tu cocina con los mejores productos suizos!

«En Kuhn Rikon España ponemos al alcance de todos a precios fantásticos nuestros productos de alta calidad los cuales son el mejor embajador de nuestra marca », explica Jesús Nogués, director de Kuhn Rikon en España, quien recuerda a su vez, el éxito de este tipo de tiendas efímeras en ciudades como La Coruña, Salamanca, Lérida, Reus, Granollers, Tudela, Zaragoza, Orense, Castellón, Guadalajara, Vilanova i la Geltrú, Cartagena, Lugo, Orense o Cuenca : «Recibimos la visita de unas 10.000 personas y, de ellas, el 80% compra alguno de nuestros productos». Nogués rememora los orígenes de la iniciativa en 2019, con unos resultados que superaron todas las expectativas y que le llevaron a repetir el ‘outlet’ en los años sucesivos y en localidades diferentes, según relata. Desde entonces, y sin contar con el parón obligado de la pandemia, son muchos los clientes quetoman buena nota de cuándo tiene lugar la liquidación para centrarse en renovar sus cocinas.

Interior de la tienda efímera de Kuhn Rikon en Zamora. / Víctor Garrido

Lo más buscado

En el top de ventas se encuentran las sartenes al ser lo más utilizado en la cocina. Destacan por su durabilidad, antiadherencia y que son válidas para todos los tipos de fuego. Los clientes, cansados de sartenes que se estropean en poco tiempo aprovechan esta oportunidad.

Sin embargo, el mayor “chollo” que se puede encontrar es el buque insignia de la marca: su reconocida olla a presión DUROMATIC. Una olla a presión para toda la vida (10 años de garantía) que gracias a su rapidez te ayuda ahorrar tiempo y dinero cocinando de una manera saludable con total seguridad en tiempo récord infinidad de deliciosas recetas.

¡Descuento mínimo del 50%, hasta el 80%!

El director de Kuhn Rikon en España señala, a este respecto que «fabricamos para el uso, no para la venta», lo que implica que todos y cada uno de los productos de la marca funcionen de manera óptima De hecho, es clave la tasa de fidelización de los clientes de Kuhn Rikon, que demuestran su confianza volviendo a comprar productos de la marca.