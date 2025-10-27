Vuelve el mítico bar Blumen: el clásico de los universitarios de Zamora reabre sus puertas
Tras su cierre en 2022 por la jubilación del dueño, una nueva gerencia recupera el espíritu de las madrugadas y los bocatas que marcaron a varias generaciones
El verano de 2022 cerró uno de los negocios de hostelería más míticos de Zamora capital, por el que pasaron miles de universitarios, muchos de ellos para arañar unos minutos al reloj en las noches de fiesta antes de retomar el camino a casa. De esta forma, el bar Blumen dejaba huérfana a su clientela por la jubilación de su dueño, después de toda una vida tras la barra.
Hablamos del bar Blumen con motivo de su reapertura por parte de una nueva gerencia, que habrá alegrado a muchos que echaban de menos este emblemático negocio situado en la avenida de Cardenal Cisneros, número 17, enfrente del Campus Universitario Viriato de Zamora. Lo hizo el pasado 18 de octubre y ya ha tenido ocasión de recibir a viejos y nuevos clientes para degustar pinchos y bocatas más clásicos y todo tipo de bebidas.
Tras unos inicios con un horario ligeramente reducido, el Blumen retoma la que fue una de sus principales señas de identidad: un horario ininterrumpido de lunes a domingo de 6.00 a 00.00 horas, acompañando a los zamoranos en sus desayunos, comidas, cenas y recenas, como ocurriera antaño. Además, una de las novedades de la nueva gerencia es la atención de pedidos para recoger en el bar.
En la noticia escrita en este periódico en 2022 en la que se anunció su traspaso, se recogieron algunas de las reseñas en Google más destacadas de toda su larga trayectoria en el tejido hostelero zamorano. Estas fueron algunas:
- "Un clásico de Zamora, nunca falla"
- Las cantidades son abundantes y destacar que, tanto los bocadillos como los sándwiches tienen una relación calidad-precio muy buena"
- "Bocadillos increíbles en relación calidad-precio y atención de 10: mis 5 estrellas y no pongo seis porque no me deja"
- "El perrito es un clásico. Las superblumen, para compartir. Se pueden permitir cerrar los sábados, con eso lo digo todo..."
- La última vez que estuve en este bar fue hace 40 años. Enfrente estaba el cuartel militar Regimiento Toledo 35. Recuerdo allí un pequeño cuarto donde nos dejaba tener toda la semana una bolsa con ropa de paisano y allí mismo nos cambiábamos a diario de ropa, y mientras esperamos a poder hacerlo nos metíamos unos bocatas estupendos. Recuerdo el de tortilla riquísimo. Qué tiempos"
- "Para desayunar tras acabar una larga noche es genial. Muy barato y rico
- "Simplemente espectacular trato, espectacular comida y espectacular precios, la primera vez que doy 5 estrellas a un establecimiento y es porque se lo merecen"
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Las grandes industrias de Zamora que pocos conocen
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago
- Identificado el principal punto negro de las carreteras zamoranas
- El futuro uso de la antigua casa del obispo y su nuevo apartamento en el casco antiguo de Zamora
- Una mujer de 38 años, herida en Zamora tras una caída de moto en el Puente de los Poetas