Vuelve el mítico bar Blumen: el clásico de los universitarios de Zamora reabre sus puertas

El verano de 2022 cerró uno de los negocios de hostelería más míticos de Zamora capital, por el que pasaron miles de universitarios, muchos de ellos para arañar unos minutos al reloj en las noches de fiesta antes de retomar el camino a casa. De esta forma, el bar Blumen dejaba huérfana a su clientela por la jubilación de su dueño, después de toda una vida tras la barra.

Hablamos del bar Blumen con motivo de su reapertura por parte de una nueva gerencia, que habrá alegrado a muchos que echaban de menos este emblemático negocio situado en la avenida de Cardenal Cisneros, número 17, enfrente del Campus Universitario Viriato de Zamora. Lo hizo el pasado 18 de octubre y ya ha tenido ocasión de recibir a viejos y nuevos clientes para degustar pinchos y bocatas más clásicos y todo tipo de bebidas.

Tras unos inicios con un horario ligeramente reducido, el Blumen retoma la que fue una de sus principales señas de identidad: un horario ininterrumpido de lunes a domingo de 6.00 a 00.00 horas, acompañando a los zamoranos en sus desayunos, comidas, cenas y recenas, como ocurriera antaño. Además, una de las novedades de la nueva gerencia es la atención de pedidos para recoger en el bar.

En la noticia escrita en este periódico en 2022 en la que se anunció su traspaso, se recogieron algunas de las reseñas en Google más destacadas de toda su larga trayectoria en el tejido hostelero zamorano. Estas fueron algunas: