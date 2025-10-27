La voz de Karmento y la comedia negra reinan en el Teatro Ramos Carrión de Zamora
La artista manchega cierra el ciclo Son de Raíz este viernes
La música y la interpretación copan la oferta cultural para esta semana en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
El viernes 31 de octubre, Karmento será la encargada de cerrar el ciclo Son de Raíz. Tras proclamarse finalista del Bernidorm Fest en 2023, la manchega presenta “La Serrana” un trabajo orientado hacia un folclore más vanguardista, sin perder su esencia y recordando su raíz serrana y femenina.
Los zamoranos podrán disfrutar de esta propuesta a las 20.30 con una entrada de 12 euros.
Comedia
El domingo 2 de noviembre pisa el escenario del Ramos Carrión “Atra Bilis”, una premiada comedia firmada por Hilo Producciones, Sótano B y La Estampa Teatro.
La propuesta presenta a cuatro ancianas que se reúnen en un velatorio durante una noche de tormenta.
El ambiente es propicio para la conversación y surgen miserias, miedos, secretos y deseos ocultos a golpe de carcajada, dando lugar a una noche de aires fratricidas, homicidas, gaticidas y todo lo malo que acabe en idas. La función comienza el domingo, día 2, a las 19.00 horas y los pases tiene un precio de 18 euros.
Entradas
Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11 a 13 y de 17.30 a 20.00 horas, así como en el web del liceo de titularidad de la Diputación de Zamora.
