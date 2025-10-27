La unidad del ictus de Zamora más cerca de ser una realidad. El delegado asegura que “se han llevado a cabo las obras de adaptación” para ponerla en marcha

El delegado territorial de Castilla y León, Fernando Prada, aseguró que “se han realizado las obras de adaptación” para ubicar la unidad del Ictus en el Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Concha.

Respecto a la entrada en funcionamiento de la unidad Prada precisó que “tendremos que esperar en estos meses que quedan para final de año para que la propia Consejería de Sanidad establezca la forma de funcionamiento de esta unidad” que se comprometió a poner en marcha el consejero de Sanidad en una visita a Zamora, Alejandro Vázquez, quien aseguró que se iba a poner en marcha antes de la finalización de 2025.

Pantilla

El político subrayó que, a datos del pasado viernes 24 de octubre, “la plantilla de los seis neurólogos estaba completa" con lo que negaba los datos proporcionados por plataformas sanitarias que hablan de solo dos plazas cubiertas.

Equipamiento

El pasado mes de agosto la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora sacó un contrato valorado en 60.500 euros para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema central de monitorización para la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Concha.

El ictus, indica la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, "representa un problema socio sanitario de primera magnitud. Las enfermedades cerebro vasculares suponen la tercera causa de mortalidad en España y en Castilla y León".