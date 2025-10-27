Un tercio de los pacientes por citar para el especialista son de Zamora

Zamora tiene en estos momentos a 14.650 pacientes pendientes de una cita para la consulta con el especialista. Un tercio de los usuarios del sistema público de Castilla y León que están pendientes de cita son, precisamente de Zamora, provincia donde el fenómeno se está dando en grado superlativo. Es decir, ya no es que llegue la carta para ver al especialista de ojos o de hueso para dentro de un año, es que simplemente no llega.

La Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos de lista de espera a fecha de 30 de septiembre y son las demoras para llegar a la primera consulta de determinadas especialidades el dato más llamativo. En concreto, son cuatro las especialidades médicas en una situación más preocupante. En el primer lugar se sitúa Urología, con 338 días de demora media para una primera consulta (más de un año) y con la friolera de 2.508 pacientes pendientes de recibir la carta. Le sigue de cerca Traumatología, con 289 días para la primera cita y la barbaridad de 6.265 pacientes pendientes de ser citados. Mejora algo Oftalmología, aunque sigue con 208 días de demora, con 2.329 pacientes por citar. Endocrino tiene también muchos problemas, con 127 días de demora media y 660 pacientes esperando a que les llegue la carta, entre ellos los diabéticos.

Neumología supera los cien días de demora (106) con una importante bolsa de pacientes por citar, 1.013. El resto de especialidades está por debajo de los tres meses, como Ginecología, (86 días y 392 pacientes pendientes de cita), Otorrinolaringología (85 días y 706 pacientes pendientes), Neurología (74 días y 227 enfermos pendientes) y Cirugía General y Digestiva (62 pacientes y 408 pendientes de cita). El resto de especialidades presenta demoras más razonables, aunque hay un caso curioso: Anestesia está con tres días de espera pero 549 pacientes pendientes de que les llegue la carta.

Lista de espera quirúrgica

La lista de espera quirúrgica ha aumentado ligeramente, cinco días y está en 62 ahora mismo, una cifra mucho más baja que los 81 días de hace un año. Las operaciones que más tardan son las de trauma, una media de 99 días (cinco más), seguida de Ginecología (75 días, 13 más), (Otorrino (70 días, tras aumentar 12) y Urología (64 días de espera media, doce más).

Oftalmología, que tiene un gran atasco en consultas opera en una media de 34 días (ha subido seis) y Dermatología en 19 días (baja dos). Las operaciones de Cirugía General y del Aparato Digestivo tienen 52 días de lista de espera (14 más que el trimestre anterior).

Pruebas diagnósticas

Por último, en pruebas diagnósticas, el principal atasco de la sanidad pública zamorana hay que buscarlo en las ecografías. Hacerse una supone una espera media de 79 días, teniendo en cuenta, además que hay 231 pacientes pendientes de que les den una cita.

Las resonancias magnéticas tardan una media de 64 días, con 141 pacientes pendientes de citar. Las cosas parecen ir con mucha mayor agilidad tanto en los escáner (TAC), con 15 días de demora y 65 pacientes por citar, como en mamografías, también con 15 días de espera media para la prueba y solo cinco pacientes a los que aún no se les ha citado.

Zamora es una de las provincias de la región donde menos tardan las pruebas, los 62 días de media para operar están también entre los mejores, pero los 124 en consultas externas son excesivos frente al resto de Castilla y León.