Bodas de oro
Esta pareja zamorana puede presumir de medio siglo de amor
María Luisa Juanes Rodríguez y Andrés Prieto Barrocal han tenido un fin de semana muy especial. Su familia les preparó una preciosa fiesta sorpresa, donde no faltó ni un detalle. Y es que la ocasión lo merecía, ya que la feliz pareja cumplía este año sus bodas de oro.
Fue el 2 de mayo de 1975 cuando la joven pareja dio el "sí, quiero" en la iglesia parroquial de Casaseca de las Chanas.
Diversas circunstancias hicieron imposible celebrar estos cincuenta años de amor en la fecha exacta, pero como lo bueno siempre se hace esperar, ha sido en octubre cuando se ha cumplido con una tradición de la que pocos pueden presumir: medio siglo de convivencia llena de experiencias, muchas para recordar y alguna superada juntos gracias al cariño, con dos hijos que les han dado tres nietos, el último hace apenas unos meses, y mucho amor compartido, del que este fin de semana también hicieron gala ante todos los invitados.
Celebración en San Román de Hornija
La celebración fue en la iglesia de San Román de Hornija, pueblo natal del novio y tras la eucaristía, acompañados de familiares y amigos, compartieron mantel, conversación y muchos recuerdos con todos en la bodega Legado de Orniz.
Un día, sin duda, para recordar, al menos, otros cincuenta años más.
