Un nuevo establecimiento hostelero que aspira a revitalizar el ocio de Zamora busca camareros y cocineros

Zamora crece de nuevo, aunque sea a un ritmo tranquilo y sosegado como lo son sus días en la mayor parte del año. En silencio, como sus icónicas procesiones de Semana Santa. Después de un bache provocado por la despoblación y el paso por nuestras vidas de una pandemia, la capital ha recuperado población, lo que se traduce de manera indirecta en la creación -o restauración- de algunos de los sitios de ocio más habituales de la capital. Así ha ocurrido con el tradicional merendero de Los Pelambres, cuya nueva propiedad se oficializó hace menos de un mes y que ya está en plenas gestiones para su reapertura.

Aunque todavía no se sabe una fecha concreta para este día, que desde la propia dirección del establecimiento confirman que será en cuanto las obras lo permitan, los pasos que se van dando apuntan a que se trata de un momento que no está muy lejano. El último ejemplo, una publicación realizada en las redes sociales de 'Los Pelambres de Garrote', nombre con el que se conocerá a este icónico lugar del ocio zamorano a partir de ahora. En dicho 'post' dan inicio a la búsqueda de personal para llevar a cabo las labores diarias que un sitio como este requiere, por lo que ofertan ya los puestos de cocinero y camarero.

En el caso de Instagram, además, hacen un claro guiño al vocabulario y la idiosincrasia zamorana, con una primera imagen en la que se puede leer "Desliza si eres cuzo... O buscas curro". En el texto que acompaña a las fotos, aseguran que "ningún restaurante puede funcionar bien sin un nuevo equipo", por lo que remarcan que "al principio vamos a necesitar gente con experiencia". Sin embargo, no cierran la puerta a futuras contrataciones y "más adelante, también daremos la oportunidad a gente sin experiencia, que nadie nació aprendido". En cualquier caso, se puede enviar el curriculum tanto por los mensajes privados de sus redes sociales como por e-mail (lospelambresdegarrote@gmail.com).

Manuel Garrote

Después de un proceso de licitación que ocupó casi todo el verano, el merendero de Los Pelambres ya tiene dueño. Se trata del 'influencer' zamorano Manuel Garrote, experto en gestión de redes sociales que ahora se ha lanzado a la gestión hostelera con dos nuevas aventuras en la provincia de Zamora. En las últimas semanas, Garrote ha estado inmerso en la promoción de su proyecto de apartahotel "La Comarquita del Pan", que llevará la temática hobbit de 'El Señor de los Anillos' a Coreses. Para dar a conocer el apartahotel, realizó un trayecto andando de 600 kilómetros en 17 días desde Zamora a Navarra, al monte Urkulu, que separa España de Francia. Una aventura para emular el largo viaje de Frodo y Sam desde la Comarca hasta Mordor.