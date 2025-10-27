Un mantel creado en Zamora para ayudar en la comunicación a los niños con necesidades especiales

Los profesores del colegio Virgen del Castillo han elaborado una nueva herramientas comunicativa que ofrece a sus alumnos la posibilidad de mantener una conversación como un comensal más. "Compartiendo mantel" es el título del proyecto, que se materializa en un mantel de tela repleto de pictogramas que ayudan a expresarse más allá de sus apetencias alimentarias.

"La preocupación fundamental es la comunicación de los alumnos en entornos donde no les entiendan. De ahí surge la idea, para que puedan llevar el mantel a casa de los abuelos, a un restaurante o a un cumpleaños", pone como ejemplos la directora Sandra Cordero.

Un alumno utiliza el mantel en el comedor del colegio Virgen del Castillo. / Cedida

Una investigación previa les reveló que no existía ningún tablero que diera respuesta a esa necesidad de comunicación. "Lo que había solo se centraba en proceso mismo de la comida", diferencia el profesor Javier Ríos, mientras que la propuestas del Virgen del Castillo se amplía a poder tener una comunicación total, más allá de que los niños puedan expresar que les gusta el menú, que quieren otro plato o que no les apetece comer más.

Un sistema que mejora la comunicación

Para aquellos padres que teman que el mantel reduzca la posibilidades de comunicación de sus hijos, apoyándose solo en los dibujos, la directora aclara que "es más bien un sistema alternativo o aumentativo de la comunicación, un apoyo que no va a perjudicar a su lenguaje oral. Es más, lo van a adquirir mucho mejor. Ofreciéndole el tablero y la necesidad de que él comunique, incluso prevenimos el uso de pantallas en esos momentos", añade.

A la izquierda, la profesora Amalia Crespo interactúa con un alumno en el comedor escolar. A la derecha, los manteles que se enviaron a las familias para que puedan usarlos en cualquier situación. | CEDIDAS

Está especialmente indicado para sus alumnos con trastorno del espectro autista, ya que "algo común en estos niños es que muestran una gran ansiedad por el hecho de comer, o marcan una gran hipersensibilidad en el acto comunicativo de comer", razona Cordero.

Un mantel para dar voz al comensal

Gracias, una vez más, al apoyo económico de la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo, se ha podido hacer realidad la idea, de fácil comprensión para los estudiantes del centro, puesto que todo el colegio está repleto de pictogramas —los mismos dibujos que llenan ese mantel—, que facilitan su integración y su jornada lectiva.

Los padres de los alumnos del colegio Virgen del Castillo recibieron estos singulares manteles al finalizar el curso, así que ya han podido utilizarlos en numerosas ocasiones para comprobar su utilidad y versatilidad.

Un proyecto que puede seguir creciendo con las sugerencias de las familias para mejorar la comunicación.