Listas de espera en Zamora: La Junta asegura que la demora para un TAC o una mamografía es de 15 días
El delegado de la administración territorial asegura que la media para ser operado es de 62 días “por debajo de la media” de la región
La lista de espera para hacerse un TAC o una mamografía en la provincia de Zamora tiene una demora "media de 15 días” según el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, quien con motivo de la Comisión Territorial de Coordinación donde se reunió con todos los jefes del servicio, efectuó el lunes una valoración de los últimos datos de lista de espera.
Para el político los 14.650 pacientes pendientes de una cita para la consulta con el especialista representan “una cifra importante”, pero precisó que “hay una media en la atención de 124 días en esa atención especializada”.
No obstante, el delegado puntualizó que los datos serían analizados en la Comisión Territorial de Coordinación “se valorarán y propondrán, en su caso, las medidas necesarias para intentar paliar esta situación, que obviamente nos preocupa a todos por la situación de la población que tenemos en nuestra provincia”.
Prada subrayó que la lista de espera quirúrgica es “62 días, una cifra que será necesario ir cambiando, pero que está por debajo de la media en el ámbito de Castilla y León”.
Especialidades
Sobre las demoras en Oftalmología y Traumatología aseguró que ambos servicios presentaban “falta de especialistas” una situación que “se ha revertido” y se mostró esperanzado con que “poco a poco se vaya revirtiendo esta situación”.
Además, agregó que “seguimos avanzando, sobre todo es seguir creyendo en el sistema público y en el sistema público sanitario de nuestra provincia”.
