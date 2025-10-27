IU acusa a la Diputación de Zamora de perder cerca de 5 millones de euros de subvenciones para la provincia

Cerca de 5 millones, en concreto 4.722.861euros, son los que la Diputación de Zamora ha perdido en subvenciones, según el grupo de Izquierda Unida. Ayudas, tanto de la administración central como de la regional, que "afectan a necesidades de la provincia en innovación en energías renovables para autoconsumo, modernización de los ayuntamientos, población Silver, empleo, cuidado del medio ambiente y extinción de incendios", indica la portavoz del grupo, Laura Rivera.

Por ello, han exigido "mejor gestión en lugar de excusas por las pérdidas de subvenciones".

Respecto a cuáles son esas subvenciones perdidas, IU señala la renuncia definitivamente a la subvención de casi 2 millones de euros concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para inversión en proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE (NextGenerationEU).

A esta subvención, ya concedida, se habían adherido 62 ayuntamientos de la provincia, con el fin de instalar placas más baterías que generen energía eléctrica para el autoconsumo en edificios públicos de ayuntamientos de cinco zonas de la provincia (Suroeste, Centro, Sureste, Noroeste y Noreste), además del recinto ferial de Zamora capital (Ifeza).

Esta renuncia fue anunciada a los ayuntamientos afectados alegando problemas de plazos, ya que el 31 de julio de 2025, la Diputación recibe la aprobación definitiva del Ministerio, estableciendo que en el plazo máximo del 31 de marzo de 2026 deberán encontrarse completamente finalizadas, salvo que tuviese lugar una ampliación. El 8 de agosto del 2025, la Diputación solicita una prórroga de cinco meses, y sin que conste la existencia de una respuesta, por Decreto de 2 de septiembre de 2025 se acuerda la renuncia.

Teniendo en cuenta que se pierden 2 millones de euros para la provincia, el grupo de IU considera que "la Diputación debería haber actuado con más exigencias al Ministerio, menos prisas por renunciar y más diligencia para acabar: exigir y esperar la respuesta a la petición de ampliación de plazos, por un lado; y agilizar para intentar cumplir el objetivo en el plazo de 9 meses, teniendo en cuenta que ya se había realizado la tramitación administrativa de las ayudas, concedidas a 62 ayuntamientos".

Asimismo, exponen que en el año 2023 se perdieron 2.272.238 euros para parques de bomberos y transformación digital de ayuntamientos. El día 28 de julio en plena temporada de riesgo de incendios, se renunció a 1,5 millones de la subvención de la Consejería de Medio Ambiente para el nuevo parque de bomberos de Toro (1.200.000 euros) y para los parques comarcales de Benavente (38.490 euros), Bermillo de Sayago (30.400 euros), Rionegro del Puente (30.200 euros) y San Vitero (49.360 euros), según declara Rivera.

Por otro lado, argumenta que también en septiembre del mismo año se perdió la totalidad de la subvención de 787.856 euros concedida en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para transformación digital y modernización de las administraciones locales.

También, en el año 2024 las pérdidas fueron de 305.806 euros para atención al mayor (Silver) y empleo. "En mayo se reintegraron 280.806 euros de la subvención de la Junta de un total de 578.947 euros al proyecto "Cuidadores Silver e Innovación Rural en atención al mayor" en las comarcas de Campos-Pan-Lampreana. En los decretos de presidencia del mismo mes se reintegra la subvención de 25.000 euros para contratar un técnico en Puebla de Sanabria", afirma la portavoz de IU.

En el presente año las pérdidas de subvenciones ascienden a 2.231.198 euros porque además de los 2 millones de fondos europeos a los que ha renunciado recientemente, se habían perdido en junio 200.648 euros para el Padrón Municipal de la subvención de la Secretaría de Estado de Política Territorial porque "se advierte que las facturas destinadas a justificar la actuación referida al Padrón Municipal (...) se habían utilizado para justificar la subvención concedida por la Junta de Castilla y León para el mantenimiento de las oficinas de asistencia a municipios y elaboración de los inventarios de bienes, correspondientes a los años 2021,2022 y 2023". También hubo que reintegrar 30.550 euros del Plan Montel del año 2022, concedido por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

"Desde el grupo de IU demandamos menos excusas y echar balones fuera por las pérdidas, y más responsabilidad para gestionar bien y asumir las responsabilidades propias en la pérdida de subvenciones. Por el bien de la provincia", ultiman desde IU.