Así hemos cambiado los zamoranos en un quindenio: la foto de la ciudad se mueve en hogares, empleo o turismo

Juan Carlos vive en Balborraz con su mascota. Para él su perra "Filomena" es una compañera de piso que le aporta cariño y más compañía que muchos humanos, pero a efectos estadísticos el suyo es uno de los 9.831 hogares de la ciudad de Zamora en los que vive una sola persona.

El porcentaje de viviendas habitadas de Zamora en las que la única compañía del morador es una mascota, la televisión o las redes sociales se ha incrementado de forma considerable en Zamora desde el año 2010. Así lo constata un estudio del INE de indicadores urbanos en el que se hace una radiografía de cómo son las ciudades españolas.

En lo referente a Zamora, permite conocer la evolución de la capital y cómo ha cambiado demográfica, social y económicamente en estos casi tres lustros, ya que el informe, publicado por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos días, recoge datos cerrados del año 2024.

Si se comparan con los de catorce años antes, se pone de relieve que el número de hogares de la capital se han incrementado en medio millar, de 26.812 pisos y casas habitadas al inicio de la segunda década del siglo a 27.308 en la actualidad.

Así cambió Zamora en un quindenio: crece en empleo, hogares y soledad | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

En el quindenio analizado se ha pasado del 28,5 al 36% de hogares en los que solo vive una persona y la media de habitantes por casa ha bajado de 2,43 a 2,17. El análisis de los aspectos sociales del estudio pone de relieve además otra realidad, que tanto antes como ahora hay más de 11.000 domicilios que no son residencia habitual, ya que el número total de viviendas es ahora de 38.719, frente a las 37.804 de hace quince años.

Lo que vale una casa

El informe del Instituto Nacional de Estadística constata que el precio medio de la vivienda en la ciudad de Zamora se situó el pasado año en unos 104.400 euros, variando entre los 103.710 euros que costó, de media, un piso, y los 112.320 que se desembolsaron por una casa unifamiliar, con un precio medio del metro cuadrado de 923 euros en el global, 960 en los pisos y 653 en las casas.

En lo relativo a los datos laborales, en el año 2010 la tasa de desempleo era del 18,34% mientras que la de finales de 2024 era tres puntos inferior, del 15,19%.

Eso supone que entre los zamoranos de entre 20 y 64 años que quieren trabajar, hay un 84,74% de ellos que tienen empleo, un porcentaje que subió en tres puntos en 15 años.

Somos menos y más mayores, pero recibimos más turistas

La capital zamorana perdió entre 2010 y 2024 casi 6.500 habitantes y pasó de tener unos 66.000 a sumar 59.553 residentes, casi un 10% menos, según el INE. Aunque en los últimos meses se ha revertido algo la situación y el padrón actual ronda los 60.900 habitantes, la sangría poblacional sigue siendo el talón de Aquiles de Zamora, junto al envejecimiento. Si en 2010 la media de edad era de 44 años, en 2024 ascendió a 54 años.

Consecuentemente, la radiografía poblacional de la ciudad refleja menos proporción de niños hasta 14 años (pasan del 12,1 al 10,7%) y también adelgaza la franja de entre 15 y 65 años, que era del 67,1% en el año 2010 y del 61,2% catorce años después. En cambio, el grupo de mayores de 65 años gana peso hasta representar el 28,2% de habitantes.

Además, la inmigración sale al rescate de la pérdida poblacional y los nacidos en el extranjero que residen en Zamora son ya el 8,3%, frente al 5,4% en 2010. También hay ahora más turismo. Las pernoctaciones anuales han subido un 37% hasta las 238.726 al cierre del pasado ejercicio. En algunas cosas a mejor, en otras a peor, así ha cambiado Zamora en un quindenio.