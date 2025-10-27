La falta de relevo generacional en los negocios de Zamora hace que este trabajo esté en peligro de extinción

Lleva toda una vida entre cuchillos, tijeras y máquinas afiladoras. José Manuel Pérez regenta desde hace más de veinte años la Cuchillería Vaciado y Afilado J. M. Pérez, en la calle Quebrantahuesos. Más de dos décadas de carrera profesional, que empezó cuando era niño, dedicada al servicio del cliente.

La historia de este pequeño negocio, que está cerca de cumplir cien años, comenzó de la mano del abuelo de José Manuel, quien se trasladó a Zamora para acabar siendo aprendiz de Luis Perejil, el dueño original del negocio, que había abierto sus puertas en 1932.

Años más tarde, logró hacerse cargo del local, hasta que en 1975 pasó a manos de su hijo, el padre de José Manuel. "Ya cuando mi abuelo se había quedado con el negocio solía pasarme por aquí para que me diese la propina. Fue mi primer contacto con este mundillo, del que tanto él como mi padre me lo enseñaron todo".

Del taller mecánico a la tradición familias

Aunque cuando terminó sus estudios no tenía claro a qué quería dedicarse, "mi intención, al principio, era trabajar en un taller de mecánica, que era lo que más me gustaba entonces, o en García Casado". La traición familiar finalmente pesó más.

José Manuel Pérez, afilador de la calle Quebrantahuesos / José Luis Fernández / LZA

Así, cuando su padre se hizo cargo del negocio, en el año 1975 (estuvo al frente hasta el año 2000), José Manuel se fue poco a poco implicando más en el negocio, hasta que finalmente se hizo cargo de él cuando su padre se jubiló. Desde entonces, 25 años de duro trabajo y servicio a los clientes pero con una espina clavada, la falta de relevo generacional. "Tengo dos hijas", cuenta José Manuel, "pero no tienen pensado quedarse con el negocio".

Tampoco se ha interesado nadie por hacerse cargo de él. "Hoy en día es bastante complicado, porque este tipo de oficios tienden a desaparecer". Y es que nadie, cuenta, "ha entrado por esta puerta pidiendo quedárselo. En este tipo de trabajo no puedes llegar y empezar sin más. Requiere un proceso de aprendizaje", asegura.

Aunque no pierde la esperanza, es realista y señala que en tres años, cuando se retire, tendrá que bajar la persiana. "La falta de relevo en los negocios es uno de los principales problemas que hay en Zamora. No hay gente joven que se quiera hacer cargo de ellos", lamenta.

Casi sin cambios en cien años

El trabajo de afilador, cuenta José Manuel, casi ha cambiado desde que se abrió el establecimiento hace casi cien años en el mismo lugar en el que se encuentra ahora. "La maquinaria es la misma que usaba mi abuelo. Hasta el banco sigue siendo el mismo". Tan solo se ha cambiado el sistema manual (unos pedales) por el eléctrico y las piezas, que se van desgastando con el uso .

Una maquinaria con la que se afilan más cosas que tan solo cuchillos y tijeras, como suele creer. También azadas, hachas y otras herramientas para la huerta. Todo un mundo de aperos que incluye incluso las paletas de los albañiles.

José Manuel Pérez, afilador de la calle Quebrantahuesos / José Luis Fernández / LZA

Con una clientela fiel, José Manuel lamenta que la gente más joven no se acerque a su negocio, "normalmente por miedo", dice. "Temen que afilar un cuchillo o unas tijeras sea muy caro. Se creen que vale 15 o 20 euros, cuando en realidad no llega a los dos euros".

Atracción para turistas

También se aparecen por su negocio de Quebrantahuesos numerosos turistas atraídos por el escaparate de este pequeño establecimiento del centro de la ciudad. "Muchos se hacen fotografías, entran para preguntar sobre cuál es el proceso de afilado e incluso compran algún que otro cuchillo. Tengo clientes de Madrid, de Barcelona, de Bilbao... También gente de los pueblos que aprovechan que viene a Zamora para poner a punto sus herramientas de trabajo". Clientes particulares, pero también empresas, supermercados, carnicerías, pescaderías o restaurantes.

José Manuel Pérez, afilador de la calle Quebrantahuesos / José Luis Fernández / LZA

Y a gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un buen y un mal afilador? José Manuel lo tiene claro: "cuando el cliente llega a su casa, el cuchillo tiene que cortar mejor, se debe manejar con más facilidad y se va a tener menos riesgo de cortes. A veces vienen clientes que han intentado afilar los cuchillos en casa y lo único que han hecho es machacarlos".

Un trabajo fundamental para muchos negocios y particulares que, al parecer, tiene fecha de caducidad.