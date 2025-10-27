Los expertos urgen la señalización de la Vía de la Plata en Zamora

Los participantes en el congreso "Zamora. Encrucijada de Caminos", que se desarrolló este fin de semana en la capital, coincidieron en solicitar una mejor señalización del camino de la Vía de la Plata para mejorar el paso de los peregrinos, no solo en Zamora, sino también en las vecinas Salamanca y León.

Esto ayudaría, además, a la promoción turística de este recurso, que animaría a más personas a vivir la experiencia del camino, pero sin perder la esencia misma de este viaje a pie, que aporta unos valores a quien lo vive. Mención especial hubo también para los albergues que pueblan los caminos.

El congreso "Zamora. Encrucijada de Caminos" resultó un éxito de participación, con la inscripción de 80 personas en modo presencial, a las que se añadieron otras 60 de lugares tan diferentes como Madrid, Cádiz, Sevilla, Valencia o La Rioja, además de países como Alemania, Bélgica, Italia, Escocia, Canadá, Estados Unidos o Japón, lo que demuestra el interés de los caminos de Santiago en todo el mundo.