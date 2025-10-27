Europa mira a Zamora para el desarrollo del hidrógeno verde: un valle de energía limpia

El Valle del Hidrógeno Verde de Zamora, un ecosistema de producción y consumo de esa energía limpia que pretende implantarse en la provincia aprovechando su situación estratégica, ha recibido el respaldo de Europa.

Los organismos comunitarios, a través de un proyecto específico de impulso de los valles del hidrógeno, lanzaron una convocatoria para seleccionar quince proyectos a los que dar apoyo en su fase inicial. Las iniciativas seleccionadas se localizan en once países, ocho estados miembros de la UE y tres (Reino Unido, Noruega y Ucrania) que no lo son, pero están asociados al programa Horizonte Europa.

España es el único país que ha logrado colocar tres iniciativas para que reciban un empuje no financiero de Europa en su creación. Una se ubica en Levante, otra en el valle del río Tajuña y la tercera es la que se sitúa esta provincia. El denominado Valle del Hidrógeno Verde de Zamora recibirá apoyo europeo en su fase inicial durante seis semanas.

Arranque inminente

Está previsto que de forma inminente, a lo largo del mes de noviembre, comience esa mentoría para el desarrollo de ese proyecto tractor.

La provincia aprovecha su situación estratégica, en uno de los nudos de las "autopistas" del hidrógeno limpio de Europa, para beneficiarse de esa energía no contaminante en esa doble dirección de impulso de su producción y de atracción de grandes industrias que la consuman.

Por el momento, Europa mantiene con celo la identidad de los promotores de ese proyecto provincial del Valle del Hidrógeno Verde.

El departamento de comunicación de la Alianza Europea del Hidrógeno Limpio ha explicado a este diario que antes de hacer público el desarrollador principal del proyecto zamorano es necesario que firme una declaración de colaboración, de forma que acepte expresamente ese impulso que va a recibir el proyecto desde Europa. Será cuando en noviembre comience la prestación de servicios de Ayuda al Desarrollo de Proyectos, conocidos por sus siglas en inglés, PDA, cuando se divulguen más detalles de los promotores y en qué consiste el proyecto.

Vista aérea de los tanques de una planta de hidrógeno verde. | MITECO - E. P.

Entre el apoyo que brindará Europa figura una "asistencia experta personalizada y gratuita" para ayudar a avanzar el proyecto tanto en su desarrollo como en la decisión final de inversión. Será la consultora Roland Berger y su subcontratista técnico Worley los que den ese asesoramiento en la primera fase del proyecto del Valle del Hidrógeno Verde Zamora.

Se trata de la primera convocatoria de mentoría que realiza la Alianza del Hidrógeno Verde, una asociación público-privada impulsada por Europa para apoyar actividades de investigación e innovación en el campo de las tecnologías del hidrógeno limpio, aquel para cuya producción únicamente se requiere agua y energías renovables, y que no produce emisiones contaminantes.

Iniciativa imán para atraer otras industrias

La producción de hidrógeno verde puede verterse a redes de distribución de esa energía como el hidroducto europeo H2Med que pasará por Zamora camino de Portugal. Pero igualmente puede utilizarse en industrias cercanas que requieran grandes consumos energéticos y que únicamente quieren implementar energías limpias en su proceso productivo.

Por ello, las plantas que separan el hidrógeno del agua, pese a requerir una fuerte inversión económica y el consumo de grandes cantidades de agua, suponen una oportunidad para que en torno a ellas se asienten otras industrias que consuman la mayor parte de esa energía. Es ahí donde los valles del hidrógeno se constituyen como ecosistemas en los que interactúan distintos actores industriales para contribuir a la descarbonización del sector y reducir las emisiones de CO2. Junto al apoyo de Europa, los valles del hidrógeno tienen también el apoyo de otras Administraciones.

Un ejemplo de ello es la iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León este mismo mes para elaborar una estrategia autonómica del hidrógeno verde en Castilla y León hasta el año 2030. Esa hoja de ruta que apuesta por el hidrógeno limpio como fuente energética la ha encargado el Gobierno regional a la tecnológica Cartif, en el marco del proyecto europeo Hyperion. La inversión prevista por la Junta para impulsar los valles del hidrógeno con apoyo económico de Europa es de 380 millones de euros.